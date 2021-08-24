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Интерфакс-АВН

Вопрос отмены санкций против космической отрасли РФ будет поднят на встрече Рогозина с главой NASA - "Роскосмос"

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Директор NASA Билл Нельсон
Директор NASA Билл Нельсон.
Источник изображения: © Graeme Jennings/Pool via AP

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" планирует поднять вопрос отмены санкций против российской космической отрасли на встрече руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и главы NASA Билла Нельсона, сообщил "Интерфаксу" замгендиректора российской госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"Мы поднимем вопрос о санкциях", - сказал Савельев "Интерфаксу" в кулуарах форума "Армия-2021".

По его словам, повестка встречи только формируется и в NASA ещё не сообщили, готовы ли они обсуждать этот вопрос.

Замглавы "Роскосмоса" также отметил, что в ходе встречи планируется обсудить "совместную работу на МКС и другие проекты".

Ранее Савельев сообщил "Интерфаксу", что Рогозин и Нельсон планируют дважды встретиться до конца года - в октябре в Дубае и в ноябре-декабре в России.

В начале июня сообщалось, что Нельсон в ходе телефонных переговоров с Рогозиным принял его приглашение посетить Россию.

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Россия
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NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
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