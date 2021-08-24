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Интерфакс-АВН

Власти проработают предложение Шойгу строить города в Сибири - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых городов-миллионников в Сибири требует тщательной проработки, власти займутся этим вопросом.

"Президент Путин прямо сказал, что инициатива ему импонирует, но сказал, что задумка амбициозная, крупная, поэтому ее нужно очень тщательно и скрупулезно обговаривать и готовить. Вот этот процесс и начнется", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли перспектива возрождения действующих сибирских городов, которые пришли в упадок, пресс-секретарь главы государства пояснил, что "это постоянный процесс". По его словам, региональные, отраслевые планы развития и последовательная работа по восстановлению моногородов в Сибири направлены на решение этой задачи.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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