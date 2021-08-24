Войти
Интерфакс-АВН

Россия не собирается вмешиваться в события в Афганистане, которые потенциально могут привести к гражданской войне - Песков

352
0
0
Боевик движения "Талибан"* в Газни, Афганистан
Боевик движения "Талибан"* в Газни, Афганистан.
Источник изображения: © AP Photo, Gulabuddin Amiri

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Россия не намерена вмешиваться в события, которые происходят в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня на очередном заседании Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительную опасность и угрозы. Конечно же, никто вмешиваться в эти события не собирается", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на вопрос, нет ли планов вмешательства России в события в Афганистане, в частности, по оказанию помощи лидеру сопротивления в провинции Панджшер Ахмаду Масуду.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли Россия оказать дипломатические посреднические усилия для урегулирования ситуации в Афганистане, Песков сказал: "Об этом речь не идет".

Накануне движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) объявило, что несколько сотен его бойцов выдвинулись к провинции Панджшер, чтобы взять ее под контроль, сообщала "Аль-Джазира".

Талибы пояснили в соцсетях, что приняли такое решение, так как "местные власти отказались мирно передать контроль".

Панджшер - одна из последних территорий Афганистана, на которой не признают власть "Талибана" (запрещено в РФ).

Именно там базируется движение сопротивления талибам.

Ранее сообщалось, что лидер движения Ахмад Масуд в интервью газете "Аш-Шарк аль-Аусат" заявил, что готов и к переговорам, и "к тому, чтобы защищаться до последнего".

"Мы готовы участвовать в инклюзивном правительстве с талибами... Однако недопустимо формирование правительства, нацеленного на экстремизм: это - было бы угрозой и для Афганистана, и для региона и всего мира", - добавил он.

BBC отмечает, что по словам представителя движения, оно в настоящее время насчитывает 9 тыс. бойцов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Компании
ОДКБ
Похожие новости
02.12.2019
Россия стала председателем ОДКБ
08.07.2014
Министры обороны России и Киргизии обсудили ситуацию в Афганистане и вопросы двустороннего военного сотрудничества
16.11.2012
Вопрос общей безопасности
05.07.2012
Узбекистан возвращается к США
03.07.2012
Центральная Азия: военная мощь постсоветских республик
19.01.2012
Военно-политическая среда противоракетного сотрудничества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 15:01
  • 343
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 14:59
  • 1
В ФСВТС заявили о планах экспортировать "Армату"
  • 24.08 14:55
  • 2
"Армия-2021": Демонстрация серьезного оружия и заключение крупных контрактов
  • 24.08 14:54
  • 222
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 24.08 14:47
  • 53
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 24.08 13:49
  • 3
Daily Mail (Великобритания): как элитное подразделение САС провело драматическую операцию по спасению своих товарищей в Кандагаре
  • 24.08 13:10
  • 16
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 24.08 12:47
  • 118
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.08 12:41
  • 5
Контракт на поставку Турции новой партии С-400 планируется подписать в ближайшее время
  • 24.08 10:11
  • 2254
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.08 09:58
  • 1
Спецслужбы получают серийный автомат для подводной стрельбы - "Ростех"
  • 24.08 09:40
  • 45
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 24.08 08:20
  • 2
Вице-премьер Борисов сообщил о серийном производстве системы ПВО С-500
  • 24.08 08:13
  • 8
Ученый назвал способ превратить Марс во вторую Землю
  • 24.08 08:06
  • 120
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?