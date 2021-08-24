Россия не собирается вмешиваться в события в Афганистане, которые потенциально могут привести к гражданской войне - Песков

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Россия не намерена вмешиваться в события, которые происходят в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня на очередном заседании Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительную опасность и угрозы. Конечно же, никто вмешиваться в эти события не собирается", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на вопрос, нет ли планов вмешательства России в события в Афганистане, в частности, по оказанию помощи лидеру сопротивления в провинции Панджшер Ахмаду Масуду.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли Россия оказать дипломатические посреднические усилия для урегулирования ситуации в Афганистане, Песков сказал: "Об этом речь не идет".

Накануне движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) объявило, что несколько сотен его бойцов выдвинулись к провинции Панджшер, чтобы взять ее под контроль, сообщала "Аль-Джазира".

Талибы пояснили в соцсетях, что приняли такое решение, так как "местные власти отказались мирно передать контроль".

Панджшер - одна из последних территорий Афганистана, на которой не признают власть "Талибана" (запрещено в РФ).

Именно там базируется движение сопротивления талибам.

Ранее сообщалось, что лидер движения Ахмад Масуд в интервью газете "Аш-Шарк аль-Аусат" заявил, что готов и к переговорам, и "к тому, чтобы защищаться до последнего".

"Мы готовы участвовать в инклюзивном правительстве с талибами... Однако недопустимо формирование правительства, нацеленного на экстремизм: это - было бы угрозой и для Афганистана, и для региона и всего мира", - добавил он.

BBC отмечает, что по словам представителя движения, оно в настоящее время насчитывает 9 тыс. бойцов.