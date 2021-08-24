Посол России в Тегеране Джагарян: Москва и Тегеран ведут диалог по поставкам ПВН

ЦАМТО, 23 августа. Россия и Иран после отмены оружейного эмбарго ООН ведут диалог по всей номенклатуре продукции военного назначения, сообщил в интервью "РИА Новости" посол России в Тегеране Леван Джагарян.

"Военно-техническое сотрудничество с Ираном имеет достаточно длительную историю сроком более 50 лет. Оно развивается на взаимовыгодной основе при строгом соблюдении Россией международных обязательств в сфере торговли оружием. С учетом отмены известных ограничений российская сторона ведет конструктивный диалог с иранскими партнерами по всей номенклатуре продукции военного назначения", – сказал посол.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Ирана есть планы сотрудничества, в том числе в сфере военно-технической сфере. Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев говорил, что Иран интересуется различной номенклатурой российских вооружений.

Тегеран с 18 октября 2020 года получил возможность продавать и покупать вооружение, до этого действовал разрешительный порядок поставки в Иран вооружений, регламентированный ядерной сделкой, отмечает агентство.