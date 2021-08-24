Войти
ЦАМТО

Посол России в Тегеране Джагарян: Москва и Тегеран ведут диалог по поставкам ПВН

510
0
0
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

ЦАМТО, 23 августа. Россия и Иран после отмены оружейного эмбарго ООН ведут диалог по всей номенклатуре продукции военного назначения, сообщил в интервью "РИА Новости" посол России в Тегеране Леван Джагарян.

"Военно-техническое сотрудничество с Ираном имеет достаточно длительную историю сроком более 50 лет. Оно развивается на взаимовыгодной основе при строгом соблюдении Россией международных обязательств в сфере торговли оружием. С учетом отмены известных ограничений российская сторона ведет конструктивный диалог с иранскими партнерами по всей номенклатуре продукции военного назначения", – сказал посол.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Ирана есть планы сотрудничества, в том числе в сфере военно-технической сфере. Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев говорил, что Иран интересуется различной номенклатурой российских вооружений.

Тегеран с 18 октября 2020 года получил возможность продавать и покупать вооружение, до этого действовал разрешительный порядок поставки в Иран вооружений, регламентированный ядерной сделкой, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Компании
ООН
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
Похожие новости
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
14.09.2015
RAE-2015: курс России против изоляции и на увеличение экспорта оружия
15.04.2015
Россия расстается с комплексами
19.07.2012
Принуждение к поставкам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 15:01
  • 343
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 14:59
  • 1
В ФСВТС заявили о планах экспортировать "Армату"
  • 24.08 14:55
  • 2
"Армия-2021": Демонстрация серьезного оружия и заключение крупных контрактов
  • 24.08 14:54
  • 222
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 24.08 14:47
  • 53
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 24.08 13:49
  • 3
Daily Mail (Великобритания): как элитное подразделение САС провело драматическую операцию по спасению своих товарищей в Кандагаре
  • 24.08 13:10
  • 16
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 24.08 12:47
  • 118
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.08 12:41
  • 5
Контракт на поставку Турции новой партии С-400 планируется подписать в ближайшее время
  • 24.08 10:11
  • 2254
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.08 09:58
  • 1
Спецслужбы получают серийный автомат для подводной стрельбы - "Ростех"
  • 24.08 09:40
  • 45
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 24.08 08:20
  • 2
Вице-премьер Борисов сообщил о серийном производстве системы ПВО С-500
  • 24.08 08:13
  • 8
Ученый назвал способ превратить Марс во вторую Землю
  • 24.08 08:06
  • 120
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?