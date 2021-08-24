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Интерфакс-АВН

Россия готова производить боевую технику на территории ОАЭ - замминистра обороны Фомин

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Источник изображения: Григорий Сысоев / РИА Новости

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Россия готова локализовывать производство вооружения и военной техники на территории Объединённых Арабских Эмиратов, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе переговоров со своим коллегой из ОАЭ Аль Джабери Мубараком Саидом.

"Мы, Россия, готовы не только поставлять технику и вооружения, но и делиться технологиями, локализовывать производство на территории вашей страны", - сказал Фомин.

Он отметил, что ОАЭ - самодостаточное, самостоятельное государство, активно покупающее вооружения, военную технику. "И что примечательно и похвально - развивает собственную промышленность, промышленность высоких технологий", - подчеркнул Фомин.

По его оценке, РФ и ОАЭ развивают отношения "по всем возможным направлениям, прежде всего - политическому", сотрудничают в области экономики, торговли, культуры, в других сферах.

В свою очередь замминистра обороны и поддержки оборонной промышленности ОАЭ поблагодарил за предоставленную возможность быть на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских международных игр.

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Минoбороны РФ
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Фомин Александр
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