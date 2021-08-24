Военно-промышленная компания покажет перспективную плавающую бронемашину на "Армии-2021"

КУБИНКА, 23 авг – РИА Новости. Один из ведущих российских производителей колесной бронетехники - "Военно-промышленная компания" (ВПК) - покажет на форуме "Армия-2021" перспективную плавающую бронемашину, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Александр Красовицкий.

"Первая премьера – Многоцелевая бронированная плавающая машина, это не очередная модификация "Тигра", а абсолютно новое шасси с несущим бронированном корпусом. Мы рассчитываем показать её военным, а что из нее в итоге получится – сферы применения, устанавливаемые системы вооружений и так далее - определит госзаказчик", - сказал он, говоря о новинках, представляемых ВПК на выставке в Кубинке.

"Военно-промышленная компания" была основано в 2006 году. Компания занимается разработкой, производством, поставками, гарантийным и постгарантийным обслуживанием и утилизацией бронированных колесных машин, в первую очередь БТР, и специальных машин "Тигр".