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Военно-промышленный курьер

Россия в 2020 году экспортировала военной продукции на $15,6 млрд

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Источник изображения: vpk-news.ru

Общий объем поставок России по линии военно-техничнского сотрудничества (ВТС) в 2020 году составил $15,6 млрд, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Даже прошлый год, очень непростой в этом направлении нам обеспечил своевременные поставки и даже чуть больше, чем в 2019 году, - $15,6 млрд общий объем поставок по линии ВТС», - сказал он на форуме «Армия-2021».

Министр отметил, что РФ занимает второе место в мире по экспорту продукции военного назначения и пандемия не стала отговоркой для невыполнения гособоронзаказа. Доля гражданской продукции на предприятиях ОПК составила 25,6%, уточнил он.

Первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков сказал, что гособоронзаказ в прошлом году был выполнен госкорпорацией на 99,5%. По его словам, доходы от реализации гражданской продукции составляют более трети доходов всего Ростеха, пишет ТАСС.

Мантуров также отметил, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса должны принять участие в разработке решений по обеспечению биобезопасности РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Артяков Владимир
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
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