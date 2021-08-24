Партия новых автоматов АК-15 была поставлена в Индию в середине августа - "Калашников"

Созданный в семействе АК-12 автомат АК-15 под патрон 7,62 х 39 мм.

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Концерн "Калашников" в середине августа поставил партию автоматов АК-15 в Индию для подразделений специального назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна.

"В середине августа отгружена партия АК-15 в Индию, которая будет использоваться специальными подразделениями ряда индийских штатов", - сообщили в пресс-службе.

Накануне гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу" о подписании контракта с Индией на поставку 70 тыс. автоматов АК-103.

Ранее индийские СМИ сообщили, что Индия подписала с Россией контракт на незамедлительную поставку 70 тыс. готовых к использованию автоматов Калашникова. В публикации говорилось о поставках автоматов "двухсотой серии".

В марте 2018 года военные официально подтвердили информацию о принятии на вооружение новых автоматов разработки концерна "Калашников" - АК-12 и АК-15 и завода имени В.Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 (6П67, 6П68).