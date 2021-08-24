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Интерфакс-АВН

Контракт на поставку Турции дополнительной партии С-400 планируется подписать в ближайшее время - глава "Рособоронэкспорта"

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Элемент российской системы ПВО С-400 во время испытаний на авиабазе Мёрдет турецких ВВС
Элемент российской системы ПВО С-400 во время испытаний на авиабазе Мёрдет турецких ВВС.
Источник изображения: defensenews.com

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Контракт на поставку Турции дополнительной партии С-400 планируется подписать в ближайшее время, сообщил, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Что касается комплекса С-400, консультации продолжаются. Я думаю, что уже на завершающем этапе, и в ближайшее время мы приступим с партнерами к оформлению и подписанию контракта", - сказал Михеев, отвечая на вопрос о контракте на поставку Турции дополнительной партии систем ПВО С-400.

По словам Михеева, делегация "Рособоронэкспорта" побывала на недавней оборонной выставке в Турции. "Наша делегация поработала, привезла неплохую запросную программу", - сообщил Михеев.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. Глава Ростеха" Сергей Чемезов ранее сказал, что Турция расплатилась за С-400.

Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев в марте 2020 года в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400. Контракт с Турцией на доппартию С-400 может быть подписан в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" Чемезов в августе прошлого года.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
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