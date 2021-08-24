Алжир прислал официальный запрос на поставку четырех Бе-200 - глава ОАК "Интерфаксу"

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Объединенная авиастроительная корпорация получила запрос Алжира на поставку четырех самолетов-амфибий Бе-200, сообщил "Интерфаксу" глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Мы получили запрос, рассматриваем", - заявил Слюсарь.

Он отметил, что речь идет о поставке Алжиру четырех самолетов Бе-200.

Бе-200 - многоцелевой самолёт-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течении 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности. За одну заправку топливом самолёт способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

Бе-200 поступает российскому МЧС и Военно-морскому флоту (ВМФ).

Бе-200 производятся Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом (ТАНТК) им. Бериева Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Первый полет самолёта-амфибии состоялся 24 сентября 1998 года.