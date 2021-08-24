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Интерфакс-АВН

Алжир прислал официальный запрос на поставку четырех Бе-200 - глава ОАК "Интерфаксу"

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Российский самолёт-амфибия БЕ-200 ЧС "Альтаир" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
Российский самолёт-амфибия БЕ-200 ЧС "Альтаир" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Объединенная авиастроительная корпорация получила запрос Алжира на поставку четырех самолетов-амфибий Бе-200, сообщил "Интерфаксу" глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Мы получили запрос, рассматриваем", - заявил Слюсарь.

Он отметил, что речь идет о поставке Алжиру четырех самолетов Бе-200.

Бе-200 - многоцелевой самолёт-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течении 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности. За одну заправку топливом самолёт способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

Бе-200 поступает российскому МЧС и Военно-морскому флоту (ВМФ).

Бе-200 производятся Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом (ТАНТК) им. Бериева Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Первый полет самолёта-амфибии состоялся 24 сентября 1998 года.

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Алжир
Россия
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Компании
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ТАНТК им. Бериева
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