Представлены фото «Изделия-305» — дальнобойной ракеты для вертолетов Ми-28 и Ка-52

На форуме «Армия-2021» Россия показал ракету «Изделие-305», которой должны вооружать новые ударные вертолеты. Она имеет круглосуточную тепловизионную головку самонаведения.

«Изделие-305» — одна из самых «таинственных» разработок российского ОПК. Долгое время облик изделия держали в секрете, а фигурировавшие в СМИ данные зачастую носили противоречивый характер.

Между тем постепенно в Сеть стали проскальзывать фотографии ракеты (по которым, впрочем, было сложно сказать что-то конкретное), а на форуме «Армия-2021» новинку представили официально.

«Изделие 305» Источник изображения: Михаил Жердев

«305Э» имеет массу 105 килограммов, длину 1945 миллиметров и диаметр корпуса в 200 миллиметров. Изделие получило 25-килограммовую осколочно-фугасную боевую часть. Благодаря твердотопливному двигателю ракета развивает скорость до 250 метров в секунду. Управляемая дальность стрельбы до — 14,5 километра. Высота полета — от 100 до 600 метров.

«Изделие 305» Источник изображения: Михаил Жердев

Новинка имеет комбинированную систему наведения. На маршевом участке предполагается применение инерциально-спутникового наведения, непосредственно на захваченную цель изделие наводится при помощи тепловизионной ГСН. Ракета сопровождается по радиоканалу и на конечном участке наведения ее можно перенацелить по команде оператора.

«Изделие 305» Источник изображения: Михаил Жердев

Насколько можно судить, штатный режим — запуск по цели, которую видно визуально. В случае стрельбы по «невидимому» объекту нужна высокая квалификация оператора. Запускают ракету при помощи устройств АПУ-305, которые рассчитаны на одну-две ракеты.

«Изделие 305» Источник изображения: Михаил Жердев

Ранее сообщалось, что ударный вертолет Ми-28НМ сможет брать до четырех ракет «Изделие-305». Оружие позволит машине более эффективно уничтожать как живую силу, так и стратегические объекты, например командные пункты неприятеля.

©Михаил Жердев

Другим носителем «Изделия-305» станет модернизированный вертолет Ка-52М. Несколько лет назад стало известно, что Воздушно-космическим силам поставят крупную партию таких машин.

По сумме показателей Ми-28НМ и Ка-52М — мощнейшие российские ударные вертолеты (возможность применять «Изделие-305» — важное, но не единственное их отличие).

Базовые версии этих машин впервые поднялись в небо еще в 80-х. Вышеупомянутый факт заставляет говорить о создании принципиально нового ударного вертолета, тем более что работы в этом направлении активно ведут на Западе.

Напомним, в 2018-м представили предполагаемый облик перспективной российской винтокрылой машины, компоновка которой отдаленно напоминает Ка-52. Предполагается, что скорость полета вертолета превысит 400 километров в час.