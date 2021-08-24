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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" готов реагировать на запросы сопредельных к Афганистану стран на поставку военной продукции - глава компании

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Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

События в Афганистане могут привести к росту спроса на российское оружие, сказал он

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - События в Афганистане могут привести к росту спроса на российское оружие, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы наблюдаем за событиями, конечно. В случае возникновения такой необходимости (у) сопредельных стран или наших партнеров, с учетом угрозы "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане или какого-либо другого непредвиденного развития событий, мы готовы реагировать", - сказал Михеев на форуме "Армия-2021", отвечая на соответствующий вопрос.

"В основном в этих регионах используется российская техника", - сообщил он.

"Мы готовы с учетом всей необходимой обстановки. Тем более, мы работаем со странами СНГ. Успешно развиваются все наши взаимоотношения с Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном", - заявил он.

"Свой опыт, который у нас есть, мы максимально используем для военно-технического сотрудничества", - сказал Михеев

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Михеев Александр
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