"Рособоронэкспорт" готов реагировать на запросы сопредельных к Афганистану стран на поставку военной продукции - глава компании

События в Афганистане могут привести к росту спроса на российское оружие, сказал он

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - События в Афганистане могут привести к росту спроса на российское оружие, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы наблюдаем за событиями, конечно. В случае возникновения такой необходимости (у) сопредельных стран или наших партнеров, с учетом угрозы "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане или какого-либо другого непредвиденного развития событий, мы готовы реагировать", - сказал Михеев на форуме "Армия-2021", отвечая на соответствующий вопрос.

"В основном в этих регионах используется российская техника", - сообщил он.

"Мы готовы с учетом всей необходимой обстановки. Тем более, мы работаем со странами СНГ. Успешно развиваются все наши взаимоотношения с Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном", - заявил он.

"Свой опыт, который у нас есть, мы максимально используем для военно-технического сотрудничества", - сказал Михеев