Российские "Искандеры" получают новые ракеты - "Ростех"

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - В России продолжается оснащение комплексов "Искандер-М" новыми ракетами, заявил в интервью "Интерфаксу" индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Я бы не стал говорить, что эпоха "Искандера" подходит к концу. На сегодняшний день этот комплекс остаётся самым эффективным оружием в своём классе. Он значительно опережает лучшие зарубежные аналоги. При этом "Искандер-М" непрерывно совершенствуется, оснащается новыми типами ракет. Расширяются его характеристики", - сказал Оздоев на форуме "Армия-2021"

По его словам, в этот комплекс изначально закладывался большой потенциал для модернизации.

"В частности, за счет развития и совершенствования боевого оснащения. Если в 2006 году у него был один тип боеприпасов, то сейчас их номенклатура значительно расширена, как за счет аэробаллистических, так и крылатых ракет. Это вооружение еще достаточно долго сможет выполнять широкий спектр боевых задач. За 15 лет также существенно расширились и эксплуатационные качества комплекса. Этот процесс не останавливается", - сказал Оздоев.

"Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

По официальным данным, дальность полёта ракет ОТРК "Искандер-М" - до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

США обвинили Россию в несоблюдении договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за характеристик крылатой ракеты 9М729 для комплекса "Искандер". Россия эти обвинения отвергла.

В 2017 году генеральный конструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) Валерий Кашин сообщил, что для комплекса "Искандер-М" создано семь типов ракет.

"Создано ещё несколько типов ракет, внешне они между собой не отличаются. Сейчас у него семь типов ракет, а может и больше", - заявлял Кашин.