Спецслужбы получают серийный автомат для подводной стрельбы - "Ростех"

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Российские спецслужбы получают новый автомат для стрельбы под водой, он уже изготавливается серийно, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Высокоточные комплексы" создали прекрасный автомат АДС (автомат двухсредный специальный - ИФ) для спецслужб. Это оружие может применяться как на суше, так и под водой - используются разные типы боеприпасов. В этом году мы приступили к его серийному производству", - сказал Оздоев в интервью "Интерфаксу" на форуме "Армия 2021"

Он отметил, что другое оружие для боевых пловцов (СПП-1 - специальный подводный пистолет и АСП - автомат подводный специальный) до сих пор пользуется спросом.

"Только в этом году ЦНИИТОЧМАШ заключил несколько контрактов с зарубежными странами на поставку этого подводного оружия и боеприпасов к нему", - заявил Оздоев.