Войти
Интерфакс-АВН

Спецслужбы получают серийный автомат для подводной стрельбы - "Ростех"

419
1
0
Автомат АПС и пистолет СПП-1М
Автомат АПС и пистолет СПП-1М.
Источник изображения: tass.ru

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Российские спецслужбы получают новый автомат для стрельбы под водой, он уже изготавливается серийно, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Высокоточные комплексы" создали прекрасный автомат АДС (автомат двухсредный специальный - ИФ) для спецслужб. Это оружие может применяться как на суше, так и под водой - используются разные типы боеприпасов. В этом году мы приступили к его серийному производству", - сказал Оздоев в интервью "Интерфаксу" на форуме "Армия 2021"

Он отметил, что другое оружие для боевых пловцов (СПП-1 - специальный подводный пистолет и АСП - автомат подводный специальный) до сих пор пользуется спросом.

"Только в этом году ЦНИИТОЧМАШ заключил несколько контрактов с зарубежными странами на поставку этого подводного оружия и боеприпасов к нему", - заявил Оздоев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АДС
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
23.08.2021
Гендиректор Сергей Чемезов: Ростех представит на "Армии-2021" свыше 50 новинок военной техники
13.08.2021
«Армия-2021»: по секрету всему свету
27.12.2018
Сергей Абрамов: будем инициировать реформы в стрелково-патронной отрасли
29.08.2018
"Сосной" по антироссийским санкциям
10.06.2015
Любовь с первого выстрела
1 комментарий
№1
24.08.2021 09:58
Боевые плавцы нелестно отзываются о новом АДС. Потому что это дидя компромисов. Под водой он уступает АПСу, а на поверхности - Ак-74М. И не слишком надежен (что критично для оружия).

Лучше бы модернизировали проверенный десятилетиями АПС (как и СПП) и выпустили их новой партией, а для боя на суше использовали Ак-12
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 14:55
  • 2
"Армия-2021": Демонстрация серьезного оружия и заключение крупных контрактов
  • 24.08 14:54
  • 222
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 24.08 14:49
  • 342
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 14:47
  • 53
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 24.08 13:49
  • 3
Daily Mail (Великобритания): как элитное подразделение САС провело драматическую операцию по спасению своих товарищей в Кандагаре
  • 24.08 13:10
  • 16
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 24.08 12:47
  • 118
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.08 12:41
  • 5
Контракт на поставку Турции новой партии С-400 планируется подписать в ближайшее время
  • 24.08 10:11
  • 2254
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.08 09:58
  • 1
Спецслужбы получают серийный автомат для подводной стрельбы - "Ростех"
  • 24.08 09:40
  • 45
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 24.08 08:20
  • 2
Вице-премьер Борисов сообщил о серийном производстве системы ПВО С-500
  • 24.08 08:13
  • 8
Ученый назвал способ превратить Марс во вторую Землю
  • 24.08 08:06
  • 120
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 24.08 02:15
  • 1
Канал Видеодневника инноваций за год удвоил число просмотров специалистами ВПК до 2'000'000