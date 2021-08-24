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Интерфакс-АВН

Разбившийся Ил-112В находился в процессе доработок - "Ростех"

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Посадка в Жуковском после перелета из Воронежа первого летного опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, бортовой номер "01 желтый", регистрационный номер RF-41400), 13.08.2021. Спустя четыре дня данный борт потерпел ка
Посадка в Жуковском после перелета из Воронежа первого летного опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, бортовой номер "01 желтый", регистрационный номер RF-41400), 13.08.2021. Спустя четыре дня данный борт потерпел катастрофу при перелете из Жуковского на аэродром Кубинка.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Причины крушения Ил-112В пока не установлены, заявил в интервью "Интерфаксу" индустриальный директор "Ростеха" Бекхан Оздоев.

"О причинах аварии говорить пока рано. Создана комиссия с привлечением профильных специалистов и экспертов. Работает Следственный комитет", - сказал Оздоев на форуме "Армия-2021".

"Не будем делать выводы до завершения расследования. Важно понимать, что это первый опытный самолет, который находился в процессе испытаний и доработок. Поднимать в воздух такие суда - это всегда риск, работа, которая требует самоотдачи и героизма", - сказал он.

По его словам, летчики-испытатели, которые были за штурвалом Ил-112В, в критической ситуации до последнего боролись за самолет и уводили машину от жилых домов. "Они поступили, как настоящие герои", - сказал Оздоев.

Как сообщал "Интерфакс", 17 августа 2021 года потерпел крушение единственный лётный образец нового транспортника Ил-112В. Катастрофа произошла при заходе на посадку во время тренировочного полёта недалеко от аэродрома Кубинка в Подмосковье. В результате погибли все три члена экипажа - шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

За несколько дней до этого опытный экземпляр Ил-112В, продолжающий предварительные лётные испытания, прилетел с воронежского завода (ВАСО) в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021", который проходит 22-28 августа в подмосковной Кубинке.

"По предварительной версии, катастрофе Ил-112 предшествовало возгорание правого двигателя", - заявили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

После возгорания в двигателе Ил-112В экипаж не мог повлиять на ситуацию и предотвратить крушение самолёта, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Из-за возгорания пропала тяга двигателя. Так как пожар произошёл во время полёта на минимальной высоте, экипаж вряд ли мог повлиять на ситуацию", - заявил собеседник агентства. По его словам, лётчики-испытатели до последнего стремились увести машину от населенных пунктов, чтобы избежать жертв на земле.

Потерпевший крушение самолёт состоит в реестре экспериментальной авиации Минпромторга РФ, комиссию по расследованию происшествия возглавит замглавы ведомства Олег Бочаров, сообщили в министерстве.

Следователи после крушения Ил-112В возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.3 ст. 263 УК РФ).

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