Минобороны РФ обрисовало общие требования к боевой экипировке нового поколения - "Ростех"

Макет перспективной боевой экипировки на выставке "Россия, устремленная в будущее".

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - В России вскоре начнут работы по созданию боевой экипировки нового поколения, военные уже обрисовали основные требования, заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Минобороны России уже очертило свое видение новой экипировки для военных. Есть общее понимание, куда двигаться. Ждем официального старта работ", - сказал Оздоев в интервью "Интерфаксу" на форуме "Армия 2021".

Он заявил, что у кластера есть уже ряд наработок по этому направлению.

"Например, мы создаем интерактивный шлем, который меняет цвет в зависимости от обстановки. "Калашников" создал современную модульную разгрузочную систему для спецназа. Есть интересные наработки по тканям будущего и средствам защиты", - сказал Оздоев.

Как сообщалось, госкорпорация готовится к созданию боевой экипировки третьего поколения "Сотник".

По словам генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова, комплект "Сотник" должен сменить "Ратник" (второе поколение) в 2025 году.