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Судно "Всеволод Бобров" до конца августа начнет межфлотский переход из Кронштадта на Черноморский флот

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Всеволод Бобров
Находящееся в стадии швартовных испытаний судно тылового обеспечения (СТО) "Всеволод Бобров" проекта 23120, строящееся для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входящем в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация").Санкт-Петербург, 02.10.2020.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

ЦАМТО, 23 августа. Новейшее судно тылового обеспечения ВМФ "Всеволод Бобров", на котором 21 августа был поднят Андреевский флаг, до конца августа начнет межфлотский переход из Кронштадта на Черноморский флот. В настоящее время идет подготовка судна к переходу.

Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе, где рассматривались вопросы надводного кораблестроения.

Накануне, в Кронштадте на судне тылового обеспечения "Всеволод Бобров" проекта 23120, построенном корабелами Северной верфи, был поднят Андреевский флаг. Судно приказом главкома ВМФ было принято в состав Военно-морского флота.

Участвовавший в церемонии заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин поздравил от имени главнокомандующего Военно-морским флотом корабелов "Северной верфи" с профессионально выполненной работой при строительстве и испытаниях морского судна тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Он передал участникам церемонии слова адмирала Николая Евменова о том, что "судно усилит потенциал вспомогательного флота Черноморского флота и сможет выполнять широкий спектр задач по своему предназначению".

В церемонии также приняли участие представители руководства Объединенной судостроительной корпорации и проектанта, вдова знаменитого спортсмена Елена Боброва, олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой, многократные чемпионы мира и Европы в составе сборной СССР Станислав Петухов и Василий Первухин.

Генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов, выступая на церемонии, отметил, что "судно подтвердило те функции, которых ждал от него флот. Имя корабля многое значит, и имя Всеволода Боброва очень символично. Быть способным решать много задач, и всегда делать это достойно, гордо неся флаг –таким был человек Всеволод Бобров. Уверен, что имя и действия корабля будут соответствовать друг другу".

Судно тылового обеспечения проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, гидрографических исследований, помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

"Всеволод Бобров" является вторым судном проекта 23120, построенным на Северной верфи для Черноморского флота. Головное судно – "Эльбрус" – вступило в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
23120 Эльбрус
СФ
ЧФ
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