Судно "Всеволод Бобров" до конца августа начнет межфлотский переход из Кронштадта на Черноморский флот

Находящееся в стадии швартовных испытаний судно тылового обеспечения (СТО) "Всеволод Бобров" проекта 23120, строящееся для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входящем в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация").Санкт-Петербург, 02.10.2020.

ЦАМТО, 23 августа. Новейшее судно тылового обеспечения ВМФ "Всеволод Бобров", на котором 21 августа был поднят Андреевский флаг, до конца августа начнет межфлотский переход из Кронштадта на Черноморский флот. В настоящее время идет подготовка судна к переходу.

Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе, где рассматривались вопросы надводного кораблестроения.

Накануне, в Кронштадте на судне тылового обеспечения "Всеволод Бобров" проекта 23120, построенном корабелами Северной верфи, был поднят Андреевский флаг. Судно приказом главкома ВМФ было принято в состав Военно-морского флота.

Участвовавший в церемонии заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин поздравил от имени главнокомандующего Военно-морским флотом корабелов "Северной верфи" с профессионально выполненной работой при строительстве и испытаниях морского судна тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Он передал участникам церемонии слова адмирала Николая Евменова о том, что "судно усилит потенциал вспомогательного флота Черноморского флота и сможет выполнять широкий спектр задач по своему предназначению".

В церемонии также приняли участие представители руководства Объединенной судостроительной корпорации и проектанта, вдова знаменитого спортсмена Елена Боброва, олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой, многократные чемпионы мира и Европы в составе сборной СССР Станислав Петухов и Василий Первухин.

Генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов, выступая на церемонии, отметил, что "судно подтвердило те функции, которых ждал от него флот. Имя корабля многое значит, и имя Всеволода Боброва очень символично. Быть способным решать много задач, и всегда делать это достойно, гордо неся флаг –таким был человек Всеволод Бобров. Уверен, что имя и действия корабля будут соответствовать друг другу".

Судно тылового обеспечения проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, гидрографических исследований, помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

"Всеволод Бобров" является вторым судном проекта 23120, построенным на Северной верфи для Черноморского флота. Головное судно – "Эльбрус" – вступило в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.