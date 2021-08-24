В рамках Форума "Армия–2021" Департамент государственных закупок Минобороны проведет "круглый стол"

ЦАМТО, 23 августа. В рамках научно-деловой программы Форума "Армия–2021" Департамент государственных закупок Минобороны РФ организует очередной "круглый стол", посвященный вопросам закупочной деятельности для обеспечения нужд ВС РФ, который состоится 24 августа.

В работе "круглого стола" примут участие представители Минфина России, Федерального казначейства, Минпромторга России, заказывающие органы военного управления Минобороны России, а также представители банковской сферы.

Центральными темами для обсуждения станут: второй оптимизационный закон Минфина России и порядок определения затрат, включаемых в цену продукции по ГОЗ. Также будут рассмотрены вопросы совершенствования приоритета российской продукции в системе госзакупок, банковского сопровождения контрактов по ГОЗ и многие другие.

Департамент принимает участие в решении важнейших задач оснащения армии современными образцами вооружения и военной техники. Кроме того, департамент играет ключевую роль в обеспечении материальными ресурсами, медикаментами, организации перевозок для нужд Вооруженных сил.

Предстоящий "круглый стол" – это уникальная возможность как для представителей заказчика – Министерства обороны, так и для контролирующих органов и предприятий промышленности, обсудить проблемные вопросы проведения конкурентных процедур определения поставщика с учетом постоянно совершенствующегося и развивающегося законодательства о контрактной системе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.