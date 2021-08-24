Лавров считает неуместным проводить параллели между нынешней ситуацией в сфере международной безопасности и периодом "холодной войны"

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Москва и Вашингтон на нынешнем этапе отношений далеки от низшей точки советско-американской конфронтации времен "карибского кризиса", когда мир находился на пороге ядерной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"От низшей точки советско-американской конфронтации в виде "карибского кризиса" 1962 года, когда мы оказались буквально на грани ядерной войны, мы сейчас далеки", - сказал Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет", опубликованном в понедельник.

При этом отвечая на вопрос о том, сравнима ли нынешняя напряженная ситуация в сфере безопасности с периодом "холодной войны", министр отметил, что не считает такие исторические параллели уместными.

"Военно-политическая обстановка в мире сегодня имеет и сходства с периодом "холодной войны", и большие, принципиальные отличия", - пояснил глава МИД РФ.

Министр отметил, что "в отличие от эпохи "холодной войны", далеко не всё, хотя и многое, в этой области зависит от российско-американских договоренностей".

"Игроков и факторов, влияющих на ситуацию в сфере международной безопасности, сегодня значительно больше", - добавил он.

Однако, по словам Лаврова, "нельзя игнорировать противоречия между основными мировыми игроками, которые, к сожалению, продолжают углубляться".