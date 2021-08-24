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Канал Видеодневника инноваций за год удвоил число просмотров специалистами ВПК до 2'000'000

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Ведущий военно-промышленный видеоканал России Mil.Press TV, ориентированный на руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса и командование Минобороны РФ, преодолел отметку в 2 млн просмотров. За год аудитория канала выросла вдвое


Сотни видеосюжетов Mil.Press TV рассказывают о специфике работы оборонно-промышленного комплекса России, особенностях построения техпроцесса производства изделий в рамках ГОЗ, новых разработках и перспективах развития.


Видеодневник инноваций форума "Армия-2021".
Источник: http://mil.press/

"Понятно, что какой-нибудь YouTube-канал с котиками или смешными видеороликами наберет миллион просмотров без особых проблем. Но у нас же совсем другая история. Формат наших сюжетов совершенно неинтересен массовой аудитории, – отмечает главный редактор информационной группы Mil.Press Сергей Сочеванов. – Мы снимаем интервью с руководителями предприятий ОПК, делаем обзоры новинок отрасли и репортажи с военных производств. Такие видео интересуют только специалистов, выступающих заказчиками или исполнителями в рамках кооперации по ГОЗ".


В этом году Mil.Press TV станет одной из площадок для показа Видеодневника инноваций форума "Армия 2021". Это серия видеоэфиров про инновационную продукцию наиболее передовых предприятий ВПК, ориентированная на руководителей головных предприятий и командование Минобороны.


Спецпроект состоит из пяти видеоэфиров; в каждый из них включается не более 10 сюжетов про продукцию предприятий ВПК. Таким образом из более чем 500 предприятий-участников форума "Армия-2021" только 50 будут продемонстрированы в Видеодневнике инноваций и гарантированно получат внимание потенциальных заказчиков.


Видеодневник инноваций выйдет в эфир 21, 22, 23, 24 и 25 августа. Его можно будет увидеть на сайте Видеодневник.РФ, на сайтах группы Mil.Press (Mil.Press Военное, Mil.Press FlotProm, Mil.Press FLOT, Mil.Press TV), Судостроение.ИНФО, Новости ВПК и Оружие России.


Ежедневные трансляции также пройдут на площадке форума "Армия-2021" на большом экране площадью 15 кв. метров в центральном павильоне C и в закрытой информационной ленте Mil.Press Ключ. Также материалы эфиров войдут в итоговый фильм "Форум Армия-2021", спецфильмы для командования Минобороны. Эфиры предыдущих лет увидели тысячи специалистов ВПК и силовых структур.


Организатор – военная информационная группа Mil.Press. С 1998 года формирует ежедневные сводки для руководителей ВПК и командования Минобороны через открытые Mil.Press Военное, Mil.Press FlotProm, Mil.Press FLOT, Mil.Press TV) и закрытые (Mil.Press Ключ) информационные ленты.


Форум "Армия-2021".
Источник: http://mil.press/

Устроитель – ведущий военно-промышленный видеоканал России Mil.Press TV. Видеосюжеты с первыми лицами предприятий ВПК о разработанных ВиВТ, запущенных и модернизированных производствах – строго в формате "ВПК – потенциальному заказчику". Единственное СМИ – обладатель статуса "Приоритетный Инфопартнер форума "Армия". Все видеосюжеты транслируются в топ-10 крупнейших военных СМИ в мире с охватом в 600'000 специалистов ВПК и силовых структур. Более 2’000’000 просмотров военными специалистами.


Участниками Видеодневника инноваций форума "Армия" стали Крыловский научный центр, поставщик радиоэлектронных комплексов многоцелевого назначения "Радиоавионика", один из крупнейших производителей кранов-манипуляторов в интересах Инженерных войск "Клинцовский автокрановый завод", разработчик беспилотных авиационных комплексов различного назначения "Эникс", корпорация "Проект-техника", компания "СофтЭксперт" и другие предприятия ОПК.


Официальные сайты видеодневника – Видеодневник.РФ | АрмияОнлайн.РФ.


Форум "Армия-2021" пройдет в Подмосковье с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Mil.Press, приоритетный информационный партнер выставки, публикует обзоры новинок и мероприятий деловой программы в тематическом разделе "Форум Армия".

Права на данный материал принадлежат Mil.Press
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
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