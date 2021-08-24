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Внедорожный автомобиль ВПК «Стрела»

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Как сообщил веб-ресурс Drom.ru, на проходящем в Кубинке с 22 по 28 августа 2021 года седьмом Международном Военно-техническом форуме "Армия-2021",ООО "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК", входит в Группу ГАЗ) представила новый внедорожный небронированный автомобиль с колесной формулой 4х4, который называется ВПК "Стрела". Эта машина призвана заменить в армии и народном хозяйстве заслуженного ветерана - классический УАЗ-469, выпускаемый с модернизациями с 1972 года, то есть уже почти 50 лет.

Опытный образец внедорожного небронированного автомобиля ВПК "Стрела" с колесной формулой 4х4 разработки ООО "Военно-промышленная компания" (с) drom.ru

"Стрела" разработана совместными усилиями Военно-промышленной компании и работающего при "Бауманке" Конструкторского бюро молодежи (КБМ). Новинка представляет собой полноразмерный рамный внедорожник, широко унифицированный с "Соболем NN" 4x4.

Лонжероны несущей рамы у "Стрелы" оригинальные, но почти все остальное заимствованное. Двигатель - 2,8-литровый 149-сильный турбодизель Cummins ISF, коробка передач - 6-ступенчатая механическая марки ГАЗ. Мотор знаком по "ГАЗелям Next", а коробка передач - по "ГАЗели NN".

Универсальный кузов "Стрелы" сделан на основе кабины "ГАЗели Next". Черный пластиковый колпак в задней части съемный.

Передняя подвеска независимая, задняя - зависимая. Привод полный, типа part time, с жестким подключением передней оси.

Снаряженная масса внедорожника - 2700 кг, полная - 3500 кг (т.е. машина подпадает под водительскую категорию B).

Гражданская "Стрела" дополняет собой одноименные броневик и амфибию, представленные в 2020 году. Все это семейство создано в рамках опытно-конструкторских работ "Стрела", которые финансируются Министерством обороны России.

Широкая унификация с "ГАЗелями" и "Соболями" - это не только снижение себестоимости машины, но и упрощение ее эксплуатации, ведь газовские LCV выпускаются большими тиражами и запчасти к ним всегда доступны.

В перспективе 5-10 лет небронированная "Стрела" заменит в армии УАЗ-469. С помощью этой машины ВПК рассчитывает увеличить долю гражданской продукции в структуре своего бизнеса. Напомним, в конце 2019 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу перед предприятиями оборонки ускорить конверсию, то есть адаптацию под гражданских потребителей продукции оборонного назначения.

Опытный образец внедорожного небронированного автомобиля ВПК "Стрела" с колесной формулой 4х4 разработки ООО "Военно-промышленная компания" (с) drom.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Cummins
ВПК ООО
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
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