Источник: для ВМФ заложат сразу шесть кораблей и подводных лодок на трех заводах

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Массовая закладка сразу шести боевых кораблей для Военно-морского флота России состоится в понедельник на трех заводах, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президент России Владимир Путин 23 августа в режиме видеоконференции отдаст команду на закладку боевых кораблей для ВМФ на ведущих предприятиях судостроения РФ.

"На "Севмаше" будут заложены две стратегические атомные подлодки проекта 955А, на "Адмиралтейских вервях" - две дизель-электрические подлодки проекта 636.3, на Амурском судостроительном заводе - корветы проектов 20380 и 20385", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на "Севмаше" в Северодвинске будут заложены два стратегических атомохода класса "Борей-А" "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", которые станут девятой и десятой лодками класса "Борей" в составе ВМФ.

На "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге состоится закладка подлодок "Можайск" и "Якутск", они станут пятой и шестой лодками для Тихоокеанского флота.

Амурский завод в Комсомольске-на-Амуре заложит корветы "Грозный" проекта 20380 и головной на этом заводе "Буйный" проекта 20385, которые будут также служить на Тихоокеанском флоте, отметил источник в ОПК.