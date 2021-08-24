Источник: для ВМФ заложат сразу шесть кораблей и подводных лодок на трех заводах

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Массовая закладка сразу шести боевых кораблей для Военно-морского флота России состоится в понедельник на трех заводах, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президент России Владимир Путин 23 августа в режиме видеоконференции отдаст команду на закладку боевых кораблей для ВМФ на ведущих предприятиях судостроения РФ.
Он уточнил, что на "Севмаше" в Северодвинске будут заложены два стратегических атомохода класса "Борей-А" "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", которые станут девятой и десятой лодками класса "Борей" в составе ВМФ.
На "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге состоится закладка подлодок "Можайск" и "Якутск", они станут пятой и шестой лодками для Тихоокеанского флота.
Амурский завод в Комсомольске-на-Амуре заложит корветы "Грозный" проекта 20380 и головной на этом заводе "Буйный" проекта 20385, которые будут также служить на Тихоокеанском флоте, отметил источник в ОПК.