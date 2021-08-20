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РИА Новости

Кадры для ОПК — решения и поддержка молодых специалистов

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СТАНКИН
Московский государственный технологический университет "СТАНКИН".
Источник изображения: www.aleksin.tula.ru

СТАНКИН обсудит кадровый потенциал оборонного комплекса с участниками форума «Армия 2021».

В ходе круглого стола по вопросам подготовки кадров для структур и организаций ОПК в рамках Международного военно-технического форума «Армия 2021» представители вузов и госпредприятий обсудят ключевые темы и основные направления обучения специалистов для оборонно-промышленного комплекса. Организатором мероприятия традиционно является МГТУ «СТАНКИН».

Предметом обсуждения на круглом столе станут технологические вызовы отрасли, развитие основных компетенций инженеров для ОПК в условиях цифровизации и диверсификации, поиск механизмов планирования и прогнозирования кадровых потребностей ОПК, а также изучение лучших практик и форм сотрудничества вузов с военными предприятиями и НИИ Минобороны РФ в области подготовки кадров для технологического прорыва.

«Результатом данной встречи должна стать выработка практических рекомендаций по формам взаимодействия профильных вузов с организациями и научными институтами ОПК в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, — рассказал и.о.ректор МГТУ «СТАНКИН» Владимир Серебренный. — Также на круглом столе планируется обсуждение программ комплексной подготовки инженерных команд и определение форм поддержки государством молодых специалистов на предприятии для их закрепления в профессии. Такие меры могут включать как льготную ипотеку, софинансирование аренды жилья, инвестиции в развитие образовательной, профессиональной и карьерной траектории молодых специалистов».

Участниками круглого стола станут ГК Роскосмос, ГК Росатом, ПАО ОАК, АО КЭМЗ, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Тульского государственного университета, ВОЕНМЕХ и Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярева. Модераторами обсуждения станут Юлия Еленева, зав.кафедрой финансового менеджмента МГТУ «СТАНКИН», д.э.н., профессор, и Владимир Довгий, генеральный директор ОАО «Межведомственный аналитический центр».

Мероприятие пройдет в рамках расширенного заседания рабочей группы Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии по проблемным вопросам развития кадрового потенциала предприятий и организаций ОПК. Соорганизаторами круглого стола МГТУ «СТАНКИН» стали ОАО «Межведомственный аналитический центр» и Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова.

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