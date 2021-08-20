Зеленский заявил, что членство в НАТО обеспечит Украине защиту от наступления РФ - СМИ

Киев. 19 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский призвал снять неопределенность относительно вступления Украины в НАТО, заявил, что членство в НАТО обеспечит Киеву защиту от нового наступления России, пишет The Washington Post, ссылаясь на интервью главы государства.

Зеленский в интервью The Washington Post и четырем другим СМИ также отметил, что Россия оставила некоторое оборудование возле границы с Украиной и может увеличить присутствие там своих войск "в любой момент".

По словам главы государства, неопределенность относительно вступления Украины в НАТО является "сигналом для других стран, что вам здесь не рады, а Россия уже не за горами, усиливая свое влияние".