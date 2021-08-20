Daily Express (Великобритания): ракетная угроза! Генерал предупреждает об оружии, способном нанести удар по США прямо с территории России

Британский таблоид собрал все обвинения в адрес России за минувшую неделю. Получился ядреный коктейль из смертоносных ракет и подводных лодок, «хитрости» Москвы на переговорах с талибами и скандалом с «русским шпионом» в Берлине. В общем, спасайся, кто может, русские идут!

Генерал ВВС США предупредил, что Владимир Путин имеет в своем распоряжении грозный военный арсенал, ничем не уступающий арсеналу Соединенных Штатов

Во вторник, 17 августа, глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхёрк (Glen D. VanHerck) высказался по поводу серьезной угрозы, которую Россия представляет для американской безопасности. Он назвал этого противника времен холодной войны главной военной угрозой для Соединенных Штатов. Свою точку зрения он изложил в ходе онлайн-форума в Центре стратегических и международных исследований, указав на "создание средств, которых еще 20 лет назад не существовало".

Он сделал акцент на способности Москвы нанести удар по Америке прямо с территории России с помощью новейших крылатых ракет. По словам генерала Ванхёрка, разведке стран-союзниц уже стало известно о "крылатых ракетах с малой эффективной поверхностью рассеяния и субмаринах, ничем не уступающих нашим [американским] субмаринам".

По его словам, инвестиции в средства ведения борьбы в киберпространстве и космосе делают угрозу со стороны России еще более серьезной. Генерал предположил, что намерение Кремля заключается в том, чтобы "создать средства сдерживания для самих себя, сокрушить нашу волю, а также отсрочить или снизить нашу способность проецировать силу".

Генерал выступил со своими заявлениями в тот момент, когда Россия обсуждала возможности ведения переговоров с "Талибаном" в свете захвата Афганистана талибами.

Замир Кабулов, специальный представитель президента России по Афганистану, сказал в телеинтервью в понедельник, 16 августа: "Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство".

В понедельник, 16 августа посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов охарактеризовал ситуацию в этой стране как "спокойную и хорошую". Он добавил: "В городе [Кабуле] все успокоилось. Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани. То есть при террористах талибах лучше, чем при Гани".

Несмотря на то, что за два минувших десятилетия на укрепление безопасности Афганистана были потрачены миллиарды долларов, афганские силы безопасности сдали свои позиции всего за несколько недель перед лицом наступления "Талибана", у которого меньше людей и хуже вооружение.

Многие опасаются, что Россия может воспользоваться своими рычагами, чтобы попытаться оказать давление на "Талибан". Эти новости прозвучали на фоне сообщений о том, что Россию обвиняют в использовании гражданина Великобритании, работавшего в посольстве Соединенного Королевства в Берлине, в качестве шпиона. Министерство иностранных дел Германии сообщило, что оно относится к этому делу "очень серьезно". Арест гражданина Великобритании стал результатом расследования, которое проводилось совместно силами Великобритании и Германии.

Последние несколько лет отношения между Россией и Западом становятся все более напряженными. Отчасти это объясняется отравлением Сергея Скрипаля, бывшего офицера российской разведки, которое произошло в английском Солсбери три года назад.

* террористическая организация, запрещенная в РФ.

Оливер Причард-Джонс (Oliver Pritchard-Jones)