Более полусотни зарубежных компаний из 12 стран примут участие в форуме "Армия-2021" - ФСВТС РФ

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Участвовать в форуме "Армия-2021" намерены 60 зарубежных компаний из 12 стран, четыре государства представят национальные экспозиции, сообщили в четверг в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"В форуме планируют принять участие 60 иностранных компаний и организаций из 12 государств - Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Латвия, Нидерланды, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд, Турция, Франция", - заявили в ФСВТС.

Там отметили, что Белоруссия, Индия, Казахстан и Пакистан представят на выставке национальные экспозиции.

"В рамках форума 24 и 25 августа запланировано проведение дней военно-технического сотрудничества. Специалистам иностранных делегаций на аэродроме "Кубинка" будет организован показ экспортных образцов самолетов МиГ-35, Су-57, Су-35, Су-34Э, Су-30СМЭ, Як-130, Як-152, а также вертолетов Ка-52, Ми-28НЭ, Ми-17В-5, Ми-26Т2В, Ми-38, "Ансат-У", - сказали в ФСВТС.

По данным ведомства, на форуме "Армия-2021" запланированы переговоры по вопросам ВТС с руководителями силовых ведомств, сотрудниками иностранных министерств и ведомств, а также дипломатических миссий в России.

В ФСВТС сообщили, что в этом году на форуме впервые будут продемонстрированы универсальная плавающая бронированная машина, макет легкой многоцелевой управляемой ракеты 305Э, станция обнаружения целей 9С38Э из состава зенитного ракетного комплекса "Викинг", ЗРК "Сосна" на шасси МТ-ЛБ и на шасси БТР-82А.

В экспозиции и деловой программе примут участие около 1500 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, многие - в составе корпораций и холдингов, сказали в ведомстве.

"Экспозиции разместятся в выставочных павильонах (более 40 тыс. кв. м.) и на открытой площадке (более 120 тыс. кв. м.) КВЦ "Патриот", а также на аэродроме "Кубинка" (около 100 тыс. кв. м.). Традиционной частью экспозиции будут являться и демоцентры ведущих российских организаций оборонно-промышленного комплекса (государственная корпорация "Ростех", ПАО "ОАК", ПАО "ОСК", АО "Концерн "Алмаз - Антей", АО "Концерн Калашников" и АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"), - добавили в ФСВТС.