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Интерфакс-АВН

РФ, возможно, готовится к испытанию ракеты "Буревестник" - CNN

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Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник".
Источник изображения: © РИА Новости / Минобороны РФ

Вашингтон. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Россия, возможно, собирается провести испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник", сообщает в четверг CNN со ссылкой на изучивших спутниковые снимки экспертов.

Фотографии были сделаны 16 августа 2021 года частной компанией Capella Space. "Есть немалая вероятность, что Россия готовится испытать крылатую ракету с ядерной энергетической установкой", - приводит CNN заявление экспертов из американского Института международных исследование в Миддлбери, изучивших снимки.

Телеканал отмечает, что это испытание может состояться на полигоне "близ арктического полярного круга".

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Россия
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Арктика
Ядерный щит
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