РФ, возможно, готовится к испытанию ракеты "Буревестник" - CNN

Вашингтон. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Россия, возможно, собирается провести испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник", сообщает в четверг CNN со ссылкой на изучивших спутниковые снимки экспертов.

Фотографии были сделаны 16 августа 2021 года частной компанией Capella Space. "Есть немалая вероятность, что Россия готовится испытать крылатую ракету с ядерной энергетической установкой", - приводит CNN заявление экспертов из американского Института международных исследование в Миддлбери, изучивших снимки.

Телеканал отмечает, что это испытание может состояться на полигоне "близ арктического полярного круга".