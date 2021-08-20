Фрегат ЧФ "Адмирал Эссен" совершил переход в Стамбул для участия в выставке вооружений и военной техники

ЦАМТО, 19 августа. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, совершил переход в Стамбул для участия в выставке вооружений и военной техники IDEF 2021.

В выставке принимает участие ряд российских компаний, представляющих авиационную и специализированную автомобильную и гусеничную технику, средства ПВО, артиллерийские системы и образцы современного стрелкового оружия.

IDEF входит в десятку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности и является одним из наиболее значимых показов вооружений в Европе, в рамках которой экипаж российского корабля продемонстрирует один из современных образцов российского кораблестроения и новые системы вооружений, носителем которых он является.

Работа выставки завершится 20 августа, по данным ее организаторов на ней представлена продукция 1236 оборонных компаний из 53 государств, в IDEF 2021 принимают участие более 150 делегаций из 79 стран мира.

После завершения выставки экипаж фрегата "Адмирал Эссен" продолжит выполнение задач в Средиземном море, сообщает пресс-служба Южного военного округа.