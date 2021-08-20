Подготовка к форуму "Армия-2021" и Армейских международных игр завершена - Генштаб ВС РФ

Одновременное проведение двух мероприятий позволяет оптимизировать меры против COVID-19

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Всё готово к открытию двух крупных международных мероприятий, которые проводит Минобороны России - военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских игр, сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) РФ Валерий Герасимов.

"Подготовка к открытию мероприятий на сегодня практически завершена", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе в четверг.

С прошлого года игры и форум проводятся одновременно, что, по словам Герасимова, в том числе, позволяет оптимизировать антиковидные меры.

"Такой формат позволяет участникам повысить эффективность своей работы, а гостям - увидеть практически всю зрелищную демонстрационную программу. Кроме того, это дает возможность оптимизировать усилия по проведению комплекса мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции", - сказал начальник Генштаба.