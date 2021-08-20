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Интерфакс-АВН

Подготовка к форуму "Армия-2021" и Армейских международных игр завершена - Генштаб ВС РФ

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Видеодневник инноваций 2021
«Видеодневник инноваций 2021» - официальный спецпроект в рамках форума «АРМИЯ-2021».
Источник изображения: https://vpk.name/

Одновременное проведение двух мероприятий позволяет оптимизировать меры против COVID-19

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Всё готово к открытию двух крупных международных мероприятий, которые проводит Минобороны России - военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских игр, сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) РФ Валерий Герасимов.

"Подготовка к открытию мероприятий на сегодня практически завершена", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе в четверг.

С прошлого года игры и форум проводятся одновременно, что, по словам Герасимова, в том числе, позволяет оптимизировать антиковидные меры.

"Такой формат позволяет участникам повысить эффективность своей работы, а гостям - увидеть практически всю зрелищную демонстрационную программу. Кроме того, это дает возможность оптимизировать усилия по проведению комплекса мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции", - сказал начальник Генштаба.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
АРМИ-20XX
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