Концерн "Алмаз-Антей" впервые покажет на форуме "Армия-2021" комплекс "Сосна" на колесном шасси

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые покажет на форуме "Армия-2021", который пройдет в Кубинке 22-28 августа, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Сосна" на колесном шасси, сообщили журналистам в пресс-службе концерна.

Как отмечают в компании, перед павильоном "В" форума будут представлены натурные образцы средств ПВО, в том числе будут показан автоматизированный комплекс малой дальности "Сосна".

"При этом "Сосну" можно будет увидеть как на гусеничной платформе, так и – впервые – на колесном шасси", - говорится в сообщении.

Также "Алмаз-Антей" впервые представит натурный образец станции обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК "Викинг". Кроме того, в экспозиции концерна будут показаны зенитная ракетная система "Антей-4000", ЗРК "Викинг" и "Тор-Э2".

В виде моделей будут представлены средства ПВО большой дальности - С-400 "Триумф", средней дальности – ЗРК "Викинг", "Бук М2Э" и система С-350Е "Витязь".

"В рамках форума представители холдинга планируют провести встречи и переговоры с отечественными и зарубежными партнерами, а также потенциальными заказчиками", - уточнили в пресс-службе.