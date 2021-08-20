Войти
РИА Новости

Концерн "Алмаз-Антей" впервые покажет на форуме "Армия-2021" комплекс "Сосна" на колесном шасси

142
0
0
Зенитный ракетный комплекс "Сосна" на форуме "Армия-2018"
Зенитный ракетный комплекс "Сосна" на форуме "Армия-2018".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые покажет на форуме "Армия-2021", который пройдет в Кубинке 22-28 августа, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Сосна" на колесном шасси, сообщили журналистам в пресс-службе концерна.

Как отмечают в компании, перед павильоном "В" форума будут представлены натурные образцы средств ПВО, в том числе будут показан автоматизированный комплекс малой дальности "Сосна".

"При этом "Сосну" можно будет увидеть как на гусеничной платформе, так и – впервые – на колесном шасси", - говорится в сообщении.

Также "Алмаз-Антей" впервые представит натурный образец станции обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК "Викинг". Кроме того, в экспозиции концерна будут показаны зенитная ракетная система "Антей-4000", ЗРК "Викинг" и "Тор-Э2".

В виде моделей будут представлены средства ПВО большой дальности - С-400 "Триумф", средней дальности – ЗРК "Викинг", "Бук М2Э" и система С-350Е "Витязь".

"В рамках форума представители холдинга планируют провести встречи и переговоры с отечественными и зарубежными партнерами, а также потенциальными заказчиками", - уточнили в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Сосна
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
06.01.2020
Что интересного было в российской ПВО в 2019 году
26.06.2019
Военно-технический форум "Армия-2019" начинает работу в подмосковном парке "Патриот"
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
24.08.2018
Главные новинки "Армии-2018". Оружие России, которое мир увидел впервые
10.06.2016
Пять главных вопросов к учениям Китая и России "Воздушно-космическая безопасность-2016" (Infzm.com, Китай)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 01:33
  • 4
Обыграть в «Сухого»: Су-34 испытали «морских убийц»
  • 20.08 01:09
  • 196
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 19.08 23:55
  • 76
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 19.08 18:56
  • 145
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 19.08 18:16
  • 18
The National Interest (США): Россия готова к войне — биологической, химической или ядерной
  • 19.08 17:51
  • 3
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
  • 19.08 17:46
  • 4
NI: Российская армия готова ко всему
  • 19.08 17:42
  • 6
Минобороны закажет оружия и техники на 500 млрд рублей
  • 19.08 17:06
  • 2
Власти просят ускорить адаптацию российского ПО под процессоры «Байкал» и «Эльбрус»
  • 19.08 15:54
  • 79
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 19.08 13:22
  • 0
В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • 19.08 12:41
  • 0
Провокационные заявления официальных лиц из состава военно-политического руководства США как инструмент дискредитации России
  • 19.08 09:37
  • 1
В состав вооружения Су-34 интегрировали новую противокорабельную ракету
  • 19.08 07:36
  • 3
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 19.08 06:52
  • 3
Победа талибов доказала превосходство советской армии над Америкой