Коррекция орбиты МКС перенесена по просьбе американцев - "Роскосмос"

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Коррекция высоты орбиты Международной космической станции была перенесена на резервную дату по просьбе американской стороны, сообщили в "Роскосмосе".

"Такая просьба поступила в связи с технической неготовностью американского сегмента, о которой в подмосковный Центр управления полетами сообщил Flight Director (сменный руководитель полётом) партнёров", - говорится в сообщении.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что коррекцию орбиты МКС перенесли на резервную дату - 21 августа. Коррекция была запланирована на 19 августа в 07:04 мск в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-19" и возвращению на Землю корабля "Союз МС-18".

Ранее орбита МКС корректировалась 24 июня.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов" - режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.