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Интерфакс-АВН

Противники "Талибан" в Афганистане просят США и Запад поставить им оружие - The Washington Post

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Военнослужащий ВС Афганистана
Подготовленный по специальной программе оператор передового авианаведения вооруженных сил Афганистана. Провинция Кабул, 27.12.2016.
Источник изображения: Kay M. Nissen / ВВС США

Вашингтон. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Противники талибов ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) обратились с просьбой к США и Западу о поставках оружия и снаряжения для борьбы против захватившего власть в стране движения "Талибан".

"Нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения. Америка и ее демократические союзники не просто ведут общую с афганцами борьбу с терроризмом. У нас долгая история, состоящая из общих идеалов и борьбы. Вы все еще многое можете сделать, чтобы помочь делу свободы. Вы - наша единственная оставшаяся надежда", - написал в The Washington Post Ахмад Масуд, который в настоящее время возглавляет силы сопротивления в неподконтрольной талибам провинции Панджшер.

Он является сыныом главы "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда, который также выступал против талибов и был убит "Аль-Каидой"(запрещенная в РФ террористическая организация).

По словам Ахада Масуда, к его отрядам присоединились силы бывшего вице-президента Амруллы Салеха, солдаты афганской регулярной армии, "которые были возмущены капитуляцией своих командиров", афганских сил специального назначения.

Масуд сообщил, что его бойцы располагают определенным запасом оружия и боеприпасов, "которые мы терпеливо собирали со времен моего отца, потому что знали, что этот день может наступить".

Он заверил, что он его бойцы будут "защищать Панджшир как последний бастион афганской свободы".

"Но этого недостаточно. Если полевые командиры талибов начнут наступление, они, конечно, столкнутся с решительным сопротивлением с нашей стороны... И все же мы знаем, что наших вооруженных сил и материально-технического обеспечения будет недостаточно. Они будут быстро истощаться, если наши друзья на Западе не найдут способ обеспечить нас без промедления", - пишет он, добавив, что "умоляет друзей Афганистана заступиться" за них.

Масуд подчеркнул: "Движение "Талибан" не является проблемой только для афганского народа. Под контролем талибов Афганистан, без сомнения, станет эпицентром радикального исламистского терроризма; здесь снова будут вынашиваться заговоры против демократий".

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