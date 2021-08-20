Войти
Известия.ru

Экс-глава Пентагона назвал сделку Трампа с талибами «уловкой»

89
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Latin America News Agency/Jack Sanders

Администрация президента США Дональда Трампа никогда не планировала полностью выводить американский контингент из Афганистана. Об этом 18 августа пишет издание Defense One со ссылкой на слова бывшего исполняющего обязанности министра обороны США Кристофера Миллера.

Он заявил в беседе с журналистами, что сделка Трампа с движением «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) о выводе к 1 мая военных США из Афганистана на самом деле была «уловкой» и переговорной тактикой.

В действительности же администрация Трампа якобы намеревалась таким образом убедить Ашрафа Гани кинуть пост президента Афганистана или согласиться на разделение власти с талибами, причем «Талибану» принадлежало бы преимущество.

«Вся продвинутая политическая стратегия заключалась в том, что Гани придется иметь дело с талибами. И это не будет деление 50/50 между афганским правительством и «Талибаном». Мы знали это. Это должно было быть 75/25 [большинство у талибов], а затем это стало бы временным правительством», — сказал Миллер.

При этом предполагалось, что около 800 американских военных при новом правительстве смогут остаться в Афганистане для дальнейшей борьбы с терроризмом.

«Там было бы новое правительство. «Талибан» уже не существовал бы как независимая организация. Эта сделка была бы недействительна. Вся идея заключалась в том, что талибы согласятся [продлить присутствие сил США] <...> Мы бы назвали это «помощь в сфере безопасности», чтобы они могли сохранить лицо», — пояснил экс-шеф Пентагона.

Как отмечает издание Defense One, по меньшей мере один чиновник из администрации Трампа не согласился с утверждениями Миллера. По его словам, Белый дом действительно пытался добиться ухода Гани с поста президента Афганистана, однако талибы «никогда бы не позволили каким-либо военным США остаться» в исламской республике.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что договоренность его предшественника Дональда Трампа с представителями движения «Талибан» помогла избежать нападений на американских военных в Афганистане.

При этом накануне Трамп заявил, что считает операцию по выводу американских войск из Афганистана самым большим унижением для Штатов. Он назвал замечательным сам факт вывода американских войск из Афганистана, но подчеркнул, что никто никогда не осуществлял процесс вывода войск хуже, чем Байден.


Ситуация в Афганистане стала усугубляться после того, как США начали вывод своих войск в начале мая 2021 года, запланировав завершить операцию до конца августа.

15 августа талибы вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. В свою очередь, президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

На следующий день в ответ на критику решения о выводе военных США из Афганистана Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
23.07.2020
Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета с ужесточением санкций против "Северного потока 2" и "Турецкого потока"
20.07.2020
Президент Эстонии хочет возглавить крестовый поход против России и Китая
10.03.2020
Исследование феномена войны
20.02.2019
Svenska Dagbladet (Швеция): в борьбе между Трампом и Европой может победить Путин
24.04.2017
Военные новости: всем по маленькой ядерной бомбе
10.04.2017
По грани допустимого
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 01:33
  • 4
Обыграть в «Сухого»: Су-34 испытали «морских убийц»
  • 20.08 01:09
  • 196
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 19.08 23:55
  • 76
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 19.08 18:56
  • 145
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 19.08 18:16
  • 18
The National Interest (США): Россия готова к войне — биологической, химической или ядерной
  • 19.08 17:51
  • 3
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
  • 19.08 17:46
  • 4
NI: Российская армия готова ко всему
  • 19.08 17:42
  • 6
Минобороны закажет оружия и техники на 500 млрд рублей
  • 19.08 17:06
  • 2
Власти просят ускорить адаптацию российского ПО под процессоры «Байкал» и «Эльбрус»
  • 19.08 15:54
  • 79
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 19.08 13:22
  • 0
В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • 19.08 12:41
  • 0
Провокационные заявления официальных лиц из состава военно-политического руководства США как инструмент дискредитации России
  • 19.08 09:37
  • 1
В состав вооружения Су-34 интегрировали новую противокорабельную ракету
  • 19.08 07:36
  • 3
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 19.08 06:52
  • 3
Победа талибов доказала превосходство советской армии над Америкой