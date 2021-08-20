Россия не планирует вводить войска в Афганистан - Патрушев

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет, Россия будет делать акцент на политико-дипломатических усилиях, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

"Предпосылок для этого нет", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос о возможности ввода в Афганистан российского военного контингента.

"На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем", - заявил Патрушев.

По его словам, для этих целей, в частности, создан Московский формат. "Кроме того, большое значение отводим координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию", - сказал секретарь Совбеза.

"Россия заинтересована в мирном, едином, развивающемся Афганистане, с территории которого не станут исходить угрозы региону. Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство", - заявил Патрушев.

Талибы ("Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан, считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.