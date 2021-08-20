Эвакуация людей из Кабула станет одной из самых масштабных операций такого рода в истории США - американский военачальник

Вашингтон. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Проводимая США в аэропорту Кабула эвакуация гражданских, вероятно, станет второй самой масштабной операцией подобного рода в американской истории, заявил в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"Это может стать второй самой масштабной в нашей истории операцией по эвакуации гражданских", - сказал он на пресс-конференции в Пентагоне.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США нацелены на то, чтобы ежедневно наращивать возможности по вывозу людей из Кабула.

Ранее в августе движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.