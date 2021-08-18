Anadolu (Турция): Россия желает развивать сотрудничество с Турцией в оборонной промышленности и авиации

Генеральный директор Государственной корпорации "Ростехнологии" Сергей Чемезов на презентации нового бренда и концепции развития до 2020 года оружейного концерна "Калашников" в Москве.

Глава «Ростеха» в интервью «Анадолу» напомнил, что Турция — первая и единственная страна НАТО, купившая С-400. По его мнению, это важный фактор в развитии двустороннего партнерства. Но останавливаться на этом не стоит. Сергей Чемезов рассказал о планах и перспективах сотрудничества с Анкарой в оборонной промышленности и авиации.

"Мы знаем, что Турция намерена реализовать проект по производству собственного истребителя пятого поколения TF-X. Мы можем рассмотреть возможность поддержки турецких партнеров в создании нового истребителя", - заявил глава российской государственной компании оборонной промышленности "Ростех" Чемезов.

Генеральный директор российской государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в беседе с корреспондентом "Анадолу" (Anadolu) накануне Международной выставки оборонной промышленности (IDEF), стартующей 17 августа в Турции, в которой "Ростех" также принимает участие, прокомментировал сотрудничество между Турцией и Россией в военно-технической сфере.

Отметив, что Турция добилась значительных успехов в сфере оборонной промышленности, Чемезов сказал: "Турция принимает эффективные меры, направленные на импортозамещение в сферах оборонной и авиационной промышленности. Насколько мне известно, в начале 2000-х годов доля турецких технологий в оборонной промышленности Турции была незначительной, а сегодня этот показатель достиг порядка 70%, что свидетельствует о высокой эффективности проводимой политики".

По словам гендиректора "Ростеха", шаги, связанные с поставками систем противовоздушной обороны С-400, также важны с точки зрения сотрудничества двух стран. "Хочу подчеркнуть, что Турция - первая и единственная страна НАТО, подписавшая контракт на поставку самых современных систем противовоздушной обороны С-400. Это важный фактор в развитии нашего двустороннего партнерства", - добавил он.

Выразив готовность обсуждать сотрудничество с Турцией в различных областях оборонной промышленности, Чемезов продолжил: "Мы готовы обсуждать вопросы технологического сотрудничества с Турцией на основе взаимной выгоды. Детали такой работы могут быть согласованы только на основе договоренностей, достигнутых сторонами в ходе переговоров".

Совместное производство военных самолетов

Подчеркнув, что Россия и Турция могут начать переговоры по совместному производству военных самолетов, Чемезов заявил: "Мы всегда открыты к диалогу с нашими партнерами. Если Турция проявит интерес, мы готовы сотрудничать и в этом направлении. Мы знаем, что Турция намерена реализовать проект по производству собственного истребителя пятого поколения TF-X. Имея авиационные системы и опыт их разработки и производства, мы можем рассмотреть возможность поддержки турецких партнеров в создании нового истребителя".

Турция и Россия также могут начать переговоры по совместному производству вертолетов, рассказал Чемезов. "Конечно же, такая возможность существует. Однако для дальнейших шагов мы ждем от Турции конкретного предложения. Мы будем готовы поддержать и развивать сотрудничество в этом направлении, как только будет сделан первый шаг", - констатировал гендиректор российской корпорации.

Отметив, что производство вертолетов продолжает оставаться одним из перспективных направлений сотрудничества между двумя странами и Россия готова предложить турецкой стороне различные типы вертолетов, Чемезов сказал: "Например, в 2018 году компания "Вертолеты России" и турецкая компания "Kaan Air" подписали контракт на поставку вертолетов Ка-32, применяемых для тушения пожаров. Эти вертолеты достаточно универсальны. Ка-32 могут успешно применяться в поисково-спасательных операциях, эвакуации больных и раненых, патрулировании и поддержке операций сил специального назначения. Мы также можем предложить нашим партнерам многоцелевые вертолеты типа "Ансат"".

Успех Турции в разработке БПЛА

Чемезов подчеркнул, что Турция достигла важного этапа в производстве бесплотных летательных аппаратов (БПЛА): "Турция имеет большой опыт в разработке беспилотных летательных аппаратов. "Ростех" также имеет опыт в области технологий гражданских БПЛА. Несомненно, у нас есть потенциальные точки соприкосновения с нашими турецкими коллегами, где мы можем представить наши решения для реализации проектов не только в оборонной, но и в гражданской сфере".

Глава "Ростеха" отметил, что границы РФ защищают свыше 2 тысяч БПЛА ZALA AERO, они также применяются в разведке, спасательных операциях, мониторинге нефтегазовой инфраструктуры и расследовании аварийных ситуаций.

Чемезов рассказал, что "Ростех" расширил ассортимент медицинских товаров во время эпидемии коронавируса нового типа (covid-19): "Мы значительно увеличили наши возможности по производству медицинских изделий в период пандемии. Компании, аффилированные с "Ростехом", поставили сотни тысяч изделий медицинского назначения для борьбы с эпидемией. Хочу особо отметить наш новый продукт "КОВИД-глобулин", разработанный компанией "Нацимбио". Препарат предназначен для лечения коронавирусной инфекции и работает на основе плазмы крови людей, содержащей антитела к вирусу".

Подчеркнув, что "КОВИД-глобулин" является первым официально одобренным препаратом такого типа против covid-19 в мире, Чемезов сказал: "Препарат помогает организму преодолеть инфекцию. Хочу подчеркнуть, что препарат предназначен не для профилактики, а именно для лечения коронавирусной инфекции".

Собеседник агентства рассказал также о продолжающихся работах над вакциной, призванной защитить не только от covid-19, но и другого респираторного заболевания с высоким пандемическим потенциалом - гриппа.

"Есть возможности сотрудничества в гражданской авиации"

Отметив, что сотрудничество между Турцией и Россией в области авиации является одним из перспективных направлений, Чемезов сказал: "Мы думаем, что наши партнеры могут быть заинтересованы в нашем среднемагистральном пассажирском самолете МС-21. Этот самолет выйдет на рынок в следующем году и будет конкурировать с семейством Airbus A320 и семейством Boeing 737".

Глава "Ростеха" рассказал, что в 2022 году планируется завершить сертификацию пассажирского самолета новой модели Ил-114, добавив: "С 2023 года мы начнем серийные поставки. Ил-114 идеально подходит для применения в сложных географических и климатических условиях, в отдаленных районах без современных взлетно-посадочных полос и инфраструктуры аэропорта".

Подчеркнув также желание развивать сотрудничество в сфере пожаротушения, Чемезов отметил: "Летом прошлого года самолеты-амфибии Бе-200 совершили более 200 вылетов для тушения лесных пожаров в Турции. В этом году самолеты нашего производства также приняли активное участие в тушении пожаров в Турции в сложных условиях местности, при сильном задымлении и высоких температурах. Это один из самых надежных противопожарных самолетов в мире. Недавняя авария стала первой аварией Бе-200 за 20 лет при тушении сложных пожаров. Причины пока не установлены, но уже сейчас можно сказать, что экипаж работал самоотверженно и в тяжелых условиях. Совершались чрезвычайно сложные и рискованные маневры".

Отметив наличие возможностей сотрудничества и в области информационных технологий, Чемезов подчеркнул, что у корпорации есть широкий спектр продуктов и в данной сфере, особенно в области умных городов.

Эмре Гюркан Абай (Emre Gürkan Abay)