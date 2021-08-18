ЦАМТО, 17 августа. На нужды Минобороны Индонезии в 2022 ф.г. будет выделен рекордный бюджет в сумме 133,9 трлн. рупий (9,318 млрд. долл.), сообщает ресурс Kumparan.com.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо в финансовом послании на 2022 год сообщил, что государственный бюджет, как планируется, составит 2708 трлн. рупий, включая расходы центрального правительства в размере 1938 трлн. рупий и 770 трлн. рупий – на трансферты в регионы.

Согласно проекту государственного бюджета на 2022 ф.г., бюджетные ассигнования в целом для министерств и ведомств составят 940,6 трлн. рупий, что немного ниже прогноза на 2021 ф.г. в размере 1059,4 трлн. рупий.

Из 87 министерств и ведомств, перечисленных в текущем распределении государственных расходов, Министерство обороны является крупнейшим получателем госсредств, составляющих 133,9 трлн. рупий. Для сравнения: в 2021 ф.г. на оборону было ассигновано 118,2 трлн. рупий.

Второе место занимает Национальная полиция с бюджетом 111 трлн. рупий (96,9 трлн. рупий в 2021 ф.г.), третье – Министерство общественных работ и жилищного строительства – 100,6 трлн. рупий (130,5 трлн. рупий), четвертое – Министерство здравоохранения 96,1 трлн. рупий (176 трлн. рупий), пятое – Министерство социального обеспечения – 78,3 трлн. рупий (106 трлн. рупий).