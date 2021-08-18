Войти
Интерфакс-АВН

Создание демонстратора нового истребителя Checkmate стоило $30 млн - источник в ОАК

180
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Строительство демонстратора лёгкого истребителя пятого поколения Checkmate обошлось примерно в $30 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"30 млн долларов - это стоимость образца самолёта. Стоимость производства серийной машины пока мы не можем озвучить", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал "Интерфакс", глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового истребителя в $25-30 млн.

Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил "Интерфаксу", что Checkmate будет производиться на заводе в Комсомольске-на-Амуре, там же, где был произведен и его образец. Он также не стал уточнять стоимость развертывания производства нового истребителя.

Новый истребитель "Сухого" Checkmate ("Шах и мат") был представлен президенту РФ Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на базе ЛТС создадут двухместную и беспилотную версии.

По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 3 тыс км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Швеция
Продукция
Checkmate
F-35
Gripen NG
Компании
ОАК
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Похожие новости
30.07.2021
Новый российский истребитель ЛТС будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе
29.07.2021
Новый истребитель Checkmate будут собирать на Дальнем Востоке
26.07.2021
Checkmate, МС-21, "Ансат", Ка-62, важные контракты и авиашоу. Чем удивил МАКС-2021
22.07.2021
В первый день работы МАКС-2021 состоялась презентация прототипа истребителя Checkmate компании "Сухой"
22.07.2021
Состоялась официальная презентация перспективного российского легкого истребителя ЛТС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 04:54
  • 19
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 18.08 04:46
  • 128
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 18.08 02:50
  • 1
MW: Почему в НАТО возненавидели систему С-200
  • 18.08 02:45
  • 1
В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый
  • 18.08 02:38
  • 1
Крылья для УДК
  • 18.08 02:11
  • 4
Форум "Армия-2021" официально открывается 23 августа
  • 18.08 01:49
  • 12
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 18.08 01:05
  • 189
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 18.08 00:20
  • 4
Универсальный Т-90М не боится морозов и экстремальной среднеазиатской жары
  • 18.08 00:19
  • 3
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 17.08 22:09
  • 2
Что означает победа «Талибана» в Афганистане
  • 17.08 20:23
  • 2
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 19:58
  • 75
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 18:54
  • 6
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 18:14
  • 2223
Как насчёт юмористического раздела?