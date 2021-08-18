Морпехи Китая, Ирана, Венесуэлы, Абхазии и Южной Осетии прибыли в Приморье

АрМИ-2018. На соревнованиях разведчиков преодолевают и такие препятствия.

В рамках конкурса участников ждет три этапа: "Полоса препятствий", "Тропа выживания" и "Эстафета"

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Морские пехотинцы из Китая, Ирана, Венесуэлы, Абхазии и Южной Осетии прибыли во Владивосток, чтобы принять участие в финальном этапе конкурса Армейских международных игр ("АрМИ-2021") "Морской десант". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Во Владивосток для участия в финальном этапе конкурса "Морской десант" Армейских международных игр ("АрМИ-2021") прибыли сильнейшие морпехи Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Большинство участников одного из самых зрелищных конкурсов "АрМИ-2021" были доставлены из Москвы на Тихоокеанский флот военно-транспортной авиацией ВКС России. По прибытии команды прошли необходимые мероприятия по обеспечению мер предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Во вторник команды начинают прием вооружения и техники, которые предоставляет российская сторона. Также гости ознакомятся с материальной частью полигонов, на которых пройдут этапы соревнований. Всего в рамках конкурса участников ждет три этапа: "Полоса препятствий", "Тропа выживания" и "Эстафета". В российскую команду вошли морские пехотинцы ТОФ, которые стали победителями всеармейского этапа, а также военнослужащие Северного и Балтийского флотов, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени К. К. Рокоссовского.

Соревнования будут проходить на двух полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота с 22 по 29 августа.

VII Армейские международные игры "АрМИ-2021" пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года. Помимо России, конкурсы по отдельным дисциплинам будут проходить на территории 11 государств.