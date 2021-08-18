Поставки вооружения – что нового

Сухопутные войска и ВДВ получили за шесть месяцев около 140 единиц бронетехники

Как заявил 10 августа в ходе Единого дня приемки военной продукции заместитель министра обороны Алексей Криворучко, в интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск поставлены 68 новых и 70 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники.

По его словам, поставлены также 163 новых и 156 отремонтированных автомобилей, 56 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, более 100 тысяч единиц носимого вооружения и экипировки.

Как доложил исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин, впервые поставлены в эксплуатацию новые и модернизированные до уровня Т-90М «Прорыв» танки в количестве 26 единиц. Согласно докладу исполнительного директора публичного акционерного общества «Курганский машиностроительный завод» Петра Тюкова осуществлена поставка 60 боевых машин пехоты БМП-3 в эксплуатирующие организации.

Генеральный директор акционерного общества «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров доложил, что предприятием в арсенал хранения ракетно-артиллерийского вооружения Центрального военного округа поставлено семь единиц 152-мм самоходных гаубиц 2С19М2. А исполняющий обязанности генерального директора концерна «Калашников» Андрей Семенов сообщил о том, что в рамках семилетнего контракта осуществлена досрочная поставка очередной партии управляемых ракет «Вихрь-1».

По словам исполняющего обязанности генерального директора Завода имени Дегтярева Андрея Казазаева, во втором квартале 2021 года осуществлена поставка противотанковых управляемых ракет «Корнет» и «Атака» в количестве 950 единиц и 33 модернизированных 12,7-мм армейских снайперских крупнокалиберных винтовок «Корд-М».

Воздушно-космические силы (ВКС) получили от промышленности в первой половине 2021 года около 30 самолетов и вертолетов. По словам заместителя министра обороны Алексея Криворучко, в ВКС также поставлены два комплекса с беспилотными летательными аппаратами «Форпост-Р», 12 новых и 15 отремонтированных радиолокационных станций различного назначения, более 32 тысяч единиц авиационных средств поражения.

О поставке в войска шести боевых разведывательных ударных вертолетов Ка-52 сказал и исполняющий обязанности управляющего директора ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» Андрей Семенов. По его словам, с учетом опыта боевого применения в Сирийской Арабской Республике в конструкцию систем вертолета внесены соответствующие изменения, позволившие расширить боевые возможности машины. Так, модернизация математического обеспечения блока «Багет № 3» позволила увеличить дальность применения средств поражения ПТУР «Вихрь-1» до дистанций свыше восьми километров. В текущем году запланирована поставка еще восьми боевых вертолетов Ка-52, которые ныне находятся на завершающих стадиях производства или испытаний.

Генеральный директор Уральского завода гражданской авиации Вадим Бадеха доложил о поставке двух комплексов с шестью беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Форпост-Р». Еще два комплекса будут поставлены до конца текущего года. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поручил заключить долгосрочный контракт на производство БЛА.

Расчеты Космических войск в рамках выполнения программы запусков 2021 года с космодрома Плесецк в феврале и июне ракетами-носителями «Союз-2.1б» вывели на целевые орбиты и приняли на управление наземными средствами ВКС космические аппараты радиотехнической разведки «Лотос-С» и «Пион-НКС».

Что касается Военно-морского флота России, то он получит в 2021 году три новые атомные подводные лодки и одну дизель-электрическую. В войска будут также поставлены четыре серийных многофункциональных истребителя пятого поколения Су-57, пятнадцать межконтинентальных баллистических ракет, три береговых ракетных комплекса «Бастион», семь зенитно-ракетных комплексов и систем.

Владимир Петров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (894) за 17 августа 2021 года