Войти
Интерфакс-АВН

В Европарламенте выступают за новую стратегию для Афганистана, опасаясь влияния РФ и Китая

157
0
-1
Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Брюссель. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Представители Европарламента (ЕП) распространили в понедельник заявление, в котором выражено опасение, что Россия и Китай могут воспользоваться в своих интересах событиями в Афганистане.

"ЕС необходимо разработать новую стратегию для Афганистана и региона, учитывая новые обстоятельства, при которых Россия и Китай попытаются быстро заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане", - говорится в документе, опубликованном на сайте Европейского парламента.

"Мы глубоко сожалеем о недавнем политическом, военном и моральном бедствии в Афганистане и выражаем нашу глубокую обеспокоенность ситуацией", - сказано в документе, подписанном председателем комитета ЕП по международным делам Дэвидом Макалистером, главой комитета ЕП по развитию Томасом Тобэ и руководителем делегации ЕП по отношениям с Афганистаном Пятрасом Ауштрявичюсом.

По их оценке, "поспешный вывод войск США и НАТО из страны без создания базы и шокирующий крах афганских институтов и их сил безопасности позволили "Талибану" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) неожиданно быстро захватить власть в стране".

Представители Европарламента заявили, что в данной ситуации "гуманитарная деятельность превалирует над всем". Они призвали все стороны в Афганистане обеспечить "безопасный и упорядоченный отъезд иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну".

"Вылет через аэропорт Кабула должен быть гарантирован во что бы то ни стало", - подчеркнули евродепутаты.

В заявлении также содержится призыв к тем, кто обладает в Афганистане властью, "воздерживаться от насилия и уважать основные права человека и международное гуманитарное право, а также достижения последних двадцати лет в области прав женщин и девочек, права на образование, здравоохранение и социально-экономическое развитие".

В документе указывается на то, что ЕС вместе с другими партнерами "должен срочно решить гуманитарный кризис в стране и регионе, вызванный конфликтом, перемещением (людей), отсутствием продовольственной безопасности, засухой и пандемией COVID-19".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
Иран
Китай
Пакистан
Россия
США
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
05.06.2020
Станет ли пандемия COVID-19 предтечей мировых войн
05.04.2018
Участники MCIS-2018 обсудят в Москве глобальную безопасность
23.09.2014
Мир без стен
18.01.2012
Год 2011-й: геополитические итоги
22.11.2011
Ядерная боли-головка
17.06.2009
Зачет автоматом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 04:54
  • 19
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 18.08 04:46
  • 128
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 18.08 02:50
  • 1
MW: Почему в НАТО возненавидели систему С-200
  • 18.08 02:45
  • 1
В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый
  • 18.08 02:38
  • 1
Крылья для УДК
  • 18.08 02:11
  • 4
Форум "Армия-2021" официально открывается 23 августа
  • 18.08 01:49
  • 12
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 18.08 01:05
  • 189
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 18.08 00:20
  • 4
Универсальный Т-90М не боится морозов и экстремальной среднеазиатской жары
  • 18.08 00:19
  • 3
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 17.08 22:09
  • 2
Что означает победа «Талибана» в Афганистане
  • 17.08 20:23
  • 2
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 19:58
  • 75
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 18:54
  • 6
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 18:14
  • 2223
Как насчёт юмористического раздела?