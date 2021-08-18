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Интерфакс-АВН

Вашингтон дал афганским силам все нужное для борьбы против талибов, однако желания биться у этих сил не было - Байден

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Sikorsky UH-60А+ Black Hawk
Один из первых двух переданных ВВС Афганистана американских многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60А+ Black Hawk. Кандагар, 07.10.2017.
Источник изображения: Omar Sobhani / Reuters

Вашингтон. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что Вашингтон оказал всеобъемлющую поддержку афганским силам, чтобы они могли бороться против "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация").

"Мы дали им все, чтобы они определили свое будущее. Но мы не могли снабдить их желанием бороться за их будущее", - сказал Байден.

Он отметил, что американцы "не могут и не должны бороться и умирать в войне, если афганские силы не желают бороться сами за себя".

Талибы начали активные боевые действия в Афганистане с мая на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. Силы "Талибана", вошедшие в воскресенье в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

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Страны
Афганистан
Россия
США
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