Армия США не должна ввязываться в "вечные" гражданские войны в других странах - Байден

Вашингтон. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден заявил, что не считает правильным направлять американскую армию для участия в продолжительных гражданских войнах в других странах.

"Я не хочу и не буду отправлять наши войска вести бои во время вечных гражданских войн в других странах", - заявил он, выступая в Белом доме.

"Это - не в национальных интересах США", - добавил Байден. Он отметил, что подобные военные операции США приведут лишь к смерти военнослужащих, ранениям.

Талибы (движение "Талибан", запрещено в РФ) начали активные боевые действия в Афганистане с мая на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. Силы "Талибана", вошедшие в воскресенье в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.