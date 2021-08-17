Войти
Интерфакс-АВН

Лавров и Блинкен обсудили по телефону ситуацию в Афганистане в условиях происходящей смены режима - МИД РФ

224
0
0
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане.

"Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима", - говорится в сообщении МИД, размещенном на сайте ведомства.

Государственный секретарь сообщил о "предпринимаемых администрацией США действиях в контексте эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и решения неотложных гуманитарных задач, вытекающих из складывающегося положения дел".

"Лавров информировал коллегу о российских оценках ситуации и о контактах посольства России с представителями всех основных политических сил Афганистана в интересах содействия обеспечению стабильности и правопорядка", - отмечается в сообщении.

"Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН с тем, чтобы способствовать созданию предпосылок для завязывания инклюзивного межафганского диалога в новых условиях", - информирует МИД России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Пакистан
Россия
США
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
23.07.2021
Сергей Лавров: о вторжении в Афганистан никто не задумывается
04.12.2017
Миротворчество набирает обороты
16.01.2013
Неочевидный фактор – сила оружия
26.06.2012
Атом в кармане
12.12.2011
Без взаимопонимания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 06:45
  • 2
"Тиран" в Африке: израильская модификация Т-55 до сих пор несет службу
  • 17.08 05:59
  • 1
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 05:58
  • 185
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 17.08 05:27
  • 50
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 05:17
  • 1
Ученые нашли способ вдвое увеличить скорость передачи данных между наноспутниками
  • 17.08 04:18
  • 3
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 02:05
  • 1
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 16.08 23:14
  • 1
The National Interest (США): так вот какой она будет — Третья мировая война?
  • 16.08 20:53
  • 1
Проблемы пакистанского подводного флота
  • 16.08 19:59
  • 2
США ждёт нехватка компонентов для термоядерного оружия – Foreign Policy
  • 16.08 19:41
  • 3
Шанс на выход из пике: стоит ли Boeing принимать помощь от России
  • 16.08 19:26
  • 13
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 16.08 19:13
  • 60
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 18:52
  • 25
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 16.08 18:36
  • 1
МИД РФ подтвердил запрос Афганистана на боевые вертолеты