Лавров и Блинкен обсудили по телефону ситуацию в Афганистане в условиях происходящей смены режима - МИД РФ

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане.

"Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима", - говорится в сообщении МИД, размещенном на сайте ведомства.

Государственный секретарь сообщил о "предпринимаемых администрацией США действиях в контексте эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и решения неотложных гуманитарных задач, вытекающих из складывающегося положения дел".

"Лавров информировал коллегу о российских оценках ситуации и о контактах посольства России с представителями всех основных политических сил Афганистана в интересах содействия обеспечению стабильности и правопорядка", - отмечается в сообщении.

"Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН с тем, чтобы способствовать созданию предпосылок для завязывания инклюзивного межафганского диалога в новых условиях", - информирует МИД России.