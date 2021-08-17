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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Предупреждён – значит, вооружён

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Предупреждён – значит, вооружён
Предупреждён – значит, вооружён.
Источник изображения: belvpo.com

«Praemonitus, praemunitus» (лат. «Предупреждён – значит, вооружён») – пословица, смысл которой состоит в том, что, будучи предупреждённым о близкой опасности, человек к ней подготовлен и должен с нею справиться.

Применительно к государству, и в частности к его вооруженным силам, основную функцию в процессе своевременного предоставления требуемой достоверной информации выполняет система разведки. Чем совершеннее система, тем эффективнее она работает, а значит, военное руководство всегда обладает необходимыми знаниями об обстановке, складывающейся вокруг государства, и готово к соответствующим действиям.

Сегодня белорусские вооруженные силы способны своевременно отреагировать на все вызовы и угрозы военной безопасности государства благодаря созданной комплексной системе разведки.

Существующая система способна предотвратить внезапность развязывания агрессии против Республики Беларусь и значит против Союзного государства в целом. Ее возможности, используя средства радио- и радиотехнической разведки, позволяют своевременно вскрыть подготовку противоборствующей стороны к ведению военных действий, в том числе перегруппировку войск, переброску авиационной составляющей, развертывание новых командных пунктов и многое другое.

Решение этих задач с успехом обеспечивают соответствующие станции и комплексы белорусского производства: разностно-дальномерный комплекс местоопределения воздушных объектов «Маркер», мобильная станция радиотехнической разведки «Кираса-У», станция пеленгования и технического анализа сигналов источников радиоизлучений «Гриф», мобильный комплекс радиомониторинга и пеленгования УКВ-диапазона «Вектор-М» и другие.


Комплекс «Маркер».
Источник: www.belvpo.com

Комплекс «Маркер» предназначен для местоопределения воздушных объектов гражданского и военного назначения по сигналам их бортовых транспондеров IFF/SIF (Identification Friend or Foe /Selection Identification Feature) разностно-дальномерным методом.


Станция «Кираса-У».
Источник: www.belvpo.com

Станция «Кираса-У» предназначена для поиска, обнаружения, пеленгования, измерения параметров сигналов, определения типа и экземпляра радиотехнических средств воздушного базирования.


Станция «Гриф».
Источник: www.belvpo.com

Станция «Гриф» обеспечивает автоматический поиск, обнаружение, определение пеленга и координат источников радиоизлучений (при работе в сопряженной паре), проведение технического анализа излучений средств УКВ наземной и авиационной радиосвязи.


Мобильный комплекс радиомониторинга и пеленгования УКВ-диапазона «Вектор-М».
Источник: www.belvpo.com

Мобильный комплекс радиомониторинга и пеленгования УКВ-диапазона «Вектор-М» предназначен для панорамного спектрального анализа диапазона; поиска и обнаружения радиосигналов, оценки их параметров, сравнения с базой данных; отображения результатов работы на электронной карте местности.

Помимо средств добывания «превентивной» информации, система разведки имеет на вооружении станции и комплексы, предназначенные для ведения радиолокационной разведки воздушного противника, обработки и выдачи соответствующей информации на пункты управления боевыми средствами авиации, зенитно-ракетных войск и радиоэлектронной борьбы. Речь идет о радиолокационных станциях и комплексах радиотехнических войск противовоздушной обороны.

В настоящее время белорусские ВВС и войска ПВО обладают современными средствами контроля воздушного пространства, способными обнаруживать воздушного противника на всех высотах – от сверхмалых до стратосферы. Все это позволяет гарантировано наводить истребительную авиацию и зенитные управляемые ракеты на все виды целей.

Среди наиболее перспективных образцов выделяются радиолокационные станции нового поколения российского производства «Противник-Г» и станции белорусского производства – «Восток-Д», «Роса-РБ».


Многофункциональная радиолокационная станция «Противник-Г».
Источник: www.belvpo.com

Мобильная, компактная, надежная и многофункциональная радиолокационная станция «Противник-Г» может сопровождать до 200 целей на высотах до 150 километров и около 450 километров по дальности, обладает расширенной зоной обнаружения аэродинамических и баллистических целей.


Радиолокационная станция «Восток-Д».
Источник: www.belvpo.com

Радиолокационная станция «Восток-Д» характеризуется повышенной помехоустойчивостью, надежностью и мобильностью.


Комплекс «Роса-РБ».
Источник: www.belvpo.com

«Роса-РБ» обеспечивает эффективное обнаружение воздушных объектов на предельно малых высотах с малой эффективной отражающей поверхностью, может работать в автоматическом режиме без участия оператора, обладает высокой радиолокационной скрытностью и помехозащищенностью, способна функционировать без выключения на перерыв не меньше месяца.

Конечно же, радио-, радиотехническая и радиолокационная разведка это всего лишь часть всей комплексной системы, но с уверенностью можно утверждать, что они являются одними из основных ее составляющих.

В целом, созданная в Беларуси система разведки позволяет эффективно решать возложенные на нее задачи, а также управлять ее силами и средствами в реальном масштабе времени, обеспечивая при этом высокую живучесть в условиях огневого и радиоэлектронного воздействия противника – проверено в ходе учений и тренировок.

Владимир Вуячич

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Россия
Продукция
Противник-ГЕ
Роса-РБ
Проекты
Военные учения
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