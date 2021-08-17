России следует создать мощную военную группировку в Центральной Азии из-за прихода талибов к власти в Афганистане - академик Арбатов

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Приход "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) к власти в Афганистане несет прямую угрозу, России следует усилить военную группировку в Центральной Азии и вернуть пограничников на таджикско-афганскую границу, считает военный эксперт, академик Российской академии наук (РАН) Алексей Арбатов.

"Главная проблема - пойдут ли талибы на север - в Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и дальше - со всеми остановками. Я опасаюсь, что пойдут. И нам придется с ними столкнуться. И к этому надо готовиться уже сейчас", - сказал "Интерфаксу" в понедельник Арбатов, глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

По его словам, не стоит верить обещаниям талибов не атаковать сопредельные страны, они будут стремиться к экспансии.

"Всё это очень серьезно. Я бы сказал, что это самая серьезная угроза, которая над нами нависла", - сказал Арбатов.

В этой ситуации 201-ой российской базы в Таджикистане и российской авиабазы в Киргизии недостаточно, сказал Арбатов.

"На мой взгляд, на основе этих двух опорных пунктов сейчас следует развертывать мощную группировку. И не только армии, но и пограничных войск. Следует заставить руководство Таджикистана согласиться на то, что на афганскую границу вернутся наши пограничники", - сказал Арбатов.

Талибы в воскресенье вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан, считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.

"Стремительное наступление движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в центрально-азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность", - заявил в понедельник генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в организации в 2021 году. У ОДКБ есть коллективные силы оперативного реагирования.

5 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления.

"Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная, и конечно, она в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей ОДКБ. То же самое касается нашей базы в Киргизии. Там тоже может возникнуть такая необходимость", - сказал он тогда.

10 августа Шойгу сообщил, что "Талибан" обещал не атаковать соседние страны.

"Его лидеры ("Талибана") говорят о том, что мы не будем предпринимать никаких попыток деструктивных по пересечению границы, по атакам на сопредельные территории", - сказал Шойгу, отметив, что Россия помогает модернизировать армии стран Центральной Азии, они должны быть в состоянии отреагировать на новые угрозы.

На фоне обострения обстановки в Афганистане Россия провела в августе два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника. На учения в Узбекистан Россия направляла четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3. На учения в Таджикистан были направлены штурмовые самолеты Су-25, которые постоянно базируются на российской авиабазе "Кант" в Киргизии.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В августе Центральный военный округ РФ сообщил об усилении базы в Таджикистане новым вооружением - переносными зенитными ракетными комплексами "Верба", автоматами "Калашникова" АК-12, современными снайперскими винтовками и огнеметами. 21 июля стало известно о решении российских военных усилить базу в Таджикистане 17 современными боевыми машинами пехоты БМП-2.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа. Как сообщал "Интерфакс", в конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").