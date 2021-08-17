От разведки до поражения цели – минимум времени.

На прошедшей неделе, 11 августа 2021 года, на 174 учебном полигоне ВВС и войск ПВО Беларуси для руководящего состава белорусского Совбеза, минобороны и ГВПК был проведен показ боевых возможностей перспективных ударных беспилотных авиационных комплексов (УБАК) отечественного производства.

Участникам показа были продемонстрированы возможности беспилотного тактического разведывательно-ударного комплекса «Чекан» с летательным аппаратом типа «Камикадзе» по поражению наземных целей, а также возможности двух образцов УБАК мультироторного типа (квадрокоптер) «Квадро-1400» и «Барражирующая труба», использовавших в ходе боевого применения ручные противотанковые гранатометы РПГ-26 и малоразмерные авиационные бомбы типа ПТАБ-2,5.

Следует напомнить, что «Чекан» «засветился» еще в июне этого года на Международной выставке вооружения и военной техники «MILEX-2021», которая прошла в Минске.

На выставке вместе с УБАК-25 «Чекан», который, кстати, имеет боевую нагрузку до 2,5 кг и дальность боевого применения до 25 км, был представлен его более тяжелый «собрат» – УБАК-70 «Ловчий». Этот аппарат может работать на дальности до 70 км. Время нахождения в воздухе такой машины доходит до 7-8 часов. УБАК-70 может нести до 30 кг полезной нагрузки – несколько авиабомб и, как минимум, две управляемые бомбы или ракеты.

Но самое пристальное внимание на выставке заслужил принципиально новый для Беларуси образец – боевой разведывательно-ударный беспилотный вертолет «Hunter», оснащенный дистанционно-управляемой турелью с пулеметом Калашникова танковой модификации (ПКМТ) с электроспуском, системой бесперебойной подачи боеприпасов на 550 патронов, двумя пусковыми установками для восьми неуправляемых ракет и 16 противотанковыми бомбами. Разработчики из КБ «Беспилотные вертолеты» утверждают, что в данном классе машин такого максимального взлетного веса нет.

Естественно, что участники показа на полигоне, которые в большинстве своем присутствовали и на «MILEX-2021», были впечатлены и удовлетворились увиденным, тем более, что среди экспертов уже давно сформировалась мнение о перспективности данного направления.

Ударные БПЛА все увереннее занимают свою нишу в разведывательно-ударной системе белорусских вооруженных сил и региональной группировки войск России и Беларуси.

УБАК можно назвать новейшим элементом этой системы, так как в нее уже входят средства радио- и радиотехнической разведки, которые позволяют своевременно вскрыть подготовку противоборствующей стороны к ведению военных действий, и средства, предназначенные для ведения радиолокационной разведки воздушного противника, обработки и выдачи соответствующей информации на пункты управления авиации, зенитно-ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и других.

К наиболее эффективным средствам поражения, которые входят в состав разведывательно-ударной системы, можно отнести зенитно-ракетные системы С-300, истребители Су-30СМ и РСЗО «Полонез».

Про высокую эффективность С-300 уже много сказано, написано и переписано. Можно с удовлетворением отметить, что разработчики этой системы заложили такой «запас прочности», что до его исчерпания еще очень далеко. Вместе с тем, в Беларуси уже ведется активная работа по ее замене на современнейшую ЗРС С-400. Об этом недавно говорил белорусский президент на пресс-конференции «Большой разговор с президентом» в понедельник 9 августа. «…С-400 вызывает у нас большой интерес. И я уверен, что мы эти комплексы получим. Тем более что мы сэкономили на АЭС приличные деньги», – сказал он.

Новейшие тяжелые истребители Су-30СМ обладают современным прицельно-навигационным оборудованием. Как показал опыт применения российских истребителей и бомбардировщиков в Сирии, данные системы управления позволяют поражать наземные цели обычными (неуправляемыми) авиационными боеприпасами с точностью, не ниже той, которую обеспечивают управляемые боеприпасы. При этом стоимость обычных боеприпасов несравнимо ниже, чем управляемых.

Касаясь РСЗО «Полонез», напомним, что это – самая известная новинка белорусского ВПК. Главные тактико-технические характеристики РСЗО «Полонез» соответствуют лучшим образцам зарубежных систем реактивной артиллерии. Заявленные дальность и точность в свое время были подтверждены в ходе проведения боевых пусков в Гомельской области.

Одна боевая машина этой системы способна одновременно нанести точечный удар по восьми целям на дальности от 50 до 200 км, причем отклонение от заданных координат на максимальной дальности стрельбы не превышает 30 метров. Это достигается тем, что каждой из восьми ракет боевой машины может быть задано отдельное полетное задание. То есть залпом накрываются сразу восемь индивидуальных целей. Это могут быть командные пункты, арсеналы с боеприпасами, скопление техники и сосредоточение живой силы. Увернуться от удара практически невозможно. Сама ракета имеет малую отражающую поверхность, высокую скорость и, к тому же, совершает в воздухе противоракетный маневр, что позволяет ей с высокой степенью вероятности преодолевать систему ПРО.

Кроме того, как сообщил в ходе работы «MILEX-2021» председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, в настоящее время для ракетного комплекса «Полонез» в стране разрабатывается «большая ракета дальностью до 300 километров». Председатель комитета сообщил, что начаты практические испытания, разработана их методика. Первый этап испытаний уже состоялся.

«Учитывая сложность изделия, испытания будут продолжаться не один год. Первый этап – на территории иностранного государства – уже проведен. До конца года не исключен второй этап испытаний. В ближайшие годы предполагается выйти на окончательный этап испытаний, в настоящее время в конструкцию постоянно вносятся какие-то изменения и доработки», – сказал он.

По оценкам военных экспертов, сегодня белорусские вооруженные силы, благодаря созданной разведывательно-ударной системе, способны своевременно отреагировать на все вызовы и угрозы военной безопасности государства.

В то же время, по заявлениям представителей белорусского военного ведомства, ведутся работы по созданию комплексной автоматизированной разведывательно-ударной системы. Результатом этих работ должно стать сокращение временных параметров цикла решения огневой задачи – от разведки до поражения цели более чем в два раза. При этом повысится точность поражения, и расширятся возможности по наведению высокоточного оружия.

Владимир Вуячич