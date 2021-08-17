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Интерфакс-АВН

КТРВ переданы акции ряда предприятий - указ президента

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В демонстрационном центре АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на Международном военно-техническом форуме "Армия 2020" (c) bmpd
В демонстрационном центре АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на Международном военно-техническом форуме "Армия 2020" (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) акций ряда предприятий и институтов, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о внесении в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (г.Королев Московской области) находящихся в федеральной собственности одной акции акционерного общества "711 авиационный ремонтный завод" (г. Борисоглебск Воронежской области)", - говорится в указе.

Согласно документу, КТРВ также предадут по одной акции каждого из акционерных обществ по перечню согласно приложению в порядке оплаты размещаемых корпорацией дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.

Среди АО, одна акция каждого из которых вносится в качестве вклада РФ в уставный капитал концерна "Алмаз-Антей": Центральное конструкторское бюро автоматики (г. Омск), Конструкторское бюро машиностроения (г. Москва), Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" (г. Реутов), Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор" (г. Санкт-Петербург). Акции передаются "в целях повышения эффективности деятельности интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
КБМ
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
ЦКБА
Персоны
Путин Владимир
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