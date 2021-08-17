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Интерфакс-АВН

Разбившийся в Узбекистане самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО при попытке нарушения границы

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A-29 (EMB-314)
Легкие штурмовики Embraer A-29 (EMB-314) Super Tucano ВВС Афганистана. Август 2016 года.
Источник изображения: Larry E. Reid / ВВС США

Два пилота находятся в больнице в тяжелом состоянии

Ташкент. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Упавший в Узбекистане самолет ВВС Афганистана был сбит при попытке незаконного пересечения границы, два пилота находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщило в понедельник министерство обороны Узбекистана.

"Силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана 15 августа была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы страны военным самолетом Афганистана", - заявили в Минобороны.

Как сообщается, инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области (юг страны, граничит с Афганистаном) вечером 15 августа. Два летчика самолета афганских ВВС, выжили и находятся в больнице в Термезе, их состояние тяжелое.

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Страны
Афганистан
Узбекистан
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