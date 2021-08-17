Разбившийся в Узбекистане самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО при попытке нарушения границы

Два пилота находятся в больнице в тяжелом состоянии

Ташкент. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Упавший в Узбекистане самолет ВВС Афганистана был сбит при попытке незаконного пересечения границы, два пилота находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщило в понедельник министерство обороны Узбекистана.

"Силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана 15 августа была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы страны военным самолетом Афганистана", - заявили в Минобороны.

Как сообщается, инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области (юг страны, граничит с Афганистаном) вечером 15 августа. Два летчика самолета афганских ВВС, выжили и находятся в больнице в Термезе, их состояние тяжелое.