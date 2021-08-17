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Интерфакс-АВН

Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ

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Главком ВКС РФ Сергей Суровикин
Главком ВКС РФ Сергей Суровикин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Главнокомандующему Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергею Суровикину указом президента РФ присвоено звание генерала армии.

"Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу", - говорится в указе президента, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Суровикин назначен главкомом Воздушно-космических сил (ВКС) России в ноябре 2017 года.

Участник вооруженного конфликта на территории Республики Таджикистан, участник второй чеченской кампании. Командовал российской группировкой в Сирии.

Суровикин родился 11 октября 1966 г. в Новосибирске.

В 1987 г. окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, в последующем - с отличием Военную академию имени М.В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

С июня 2004 г. командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной на территории Чеченской Республики. В ноябре 2008 г. назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ, с января 2010 г. занимал должность начальника штаба Приволжско-Уральского, а впоследствии Центрального военных округов.

С апреля 2012 г. проходил службу в центральном аппарате министерства обороны РФ.

С апреля по октябрь 2012 г. - руководитель рабочей группы по формированию военной полиции Минобороны РФ.

В октябре 2012 г. назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.

В октябре 2013 года назначен командующим войсками Восточного военного округа.

8 декабря 2017 г. присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирии. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.

В ВКС входят: ВВС, Космические войска, войска ПВО-ПРО.

Воздушно-космические силы - вид ВС РФ, предназначенный для ведения разведки воздушно-космической обстановки, вскрытия начала воздушного и ракетного воздушно-космического нападения и оповещения органов государственного и военного управления о нем.

ВКС предназначены для отражения агрессии в воздушно-космической сфере и защиты от ударов из космоса и с воздуха пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, административно-политических центров, промышленно-экономических районов, важных объектов страны и группировок войск.

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1 комментарий
№1
17.08.2021 02:05
В чем сакральный смысл назначения сухопутчика главкомом ВКС?!
0
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